Двое мирных жителей погибли в результате обстрелов в Харьковской области – глава ОВА

В Харьковской области в результате ракетных обстрелов ночью 8 августа есть разрушения и жертвы (иллюстративное фото) Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"Одна из ракет после часа ночи попала в поселок Печенеги Чугуевского района. К сожалению, в частном доме, получившем разрушения после удара, погибла 72-летняя женщина", – написал он.

Синегубов добавил, что Чугуевский район в течение суток обстреливался несколько раз, из-за чего горели крыши частных домов, пристройки и хозяйственные сооружения мирных жителей.

Кроме того, в течение суток россияне из артиллерии обстреливали Богодуховский, Изюмский и Харьковский районы. В Богодуховском районе под обстрел попало несколько разных хозяйств, выгорело в общей сложности 28 га пшеницы.

В Изюмском районе зафиксировано попадание по открытым территориям. Госпитализирована 72-летняя женщина, рассказал глава ОВА.

"В Харьковском районе из-за обстрелов оккупантов горели дачные дома кооператива, хозяйственные постройки. В результате обстрелов в Черкасских Тишках погибла 62-летняя женщина. Еще два человека (84-летняя женщина и 62-летний мужчина) госпитализированы", – сообщил Синегубов.