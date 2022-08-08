Двое мирных жителей погибли в результате обстрелов в Харьковской области – глава ОВА

"Одна из ракет после часа ночи попала в поселок Печенеги Чугуевского района. К сожалению, в частном доме, получившем разрушения после удара, погибла 72-летняя женщина", – написал он.
Синегубов добавил, что Чугуевский район в течение суток обстреливался несколько раз, из-за чего горели крыши частных домов, пристройки и хозяйственные сооружения мирных жителей.
Кроме того, в течение суток россияне из артиллерии обстреливали Богодуховский, Изюмский и Харьковский районы. В Богодуховском районе под обстрел попало несколько разных хозяйств, выгорело в общей сложности 28 га пшеницы.
В Изюмском районе зафиксировано попадание по открытым территориям. Госпитализирована 72-летняя женщина, рассказал глава ОВА.
"В Харьковском районе из-за обстрелов оккупантов горели дачные дома кооператива, хозяйственные постройки. В результате обстрелов в Черкасских Тишках погибла 62-летняя женщина. Еще два человека (84-летняя женщина и 62-летний мужчина) госпитализированы", – сообщил Синегубов.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.