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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двое мирных жителей погибли в результате обстрелов в Харьковской области – глава ОВА

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В Харьковской области в результате ракетных обстрелов ночью 8 августа есть разрушения и жертвы (иллюстративное фото)
В Харьковской области в результате ракетных обстрелов ночью 8 августа есть разрушения и жертвы (иллюстративное фото)
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В результате обстрелов оккупантов в ночь на 8 августа в Харьковской области погибли две женщины, сообщил 8 августа в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Одна из ракет после часа ночи попала в поселок Печенеги Чугуевского района. К сожалению, в частном доме, получившем разрушения после удара, погибла 72-летняя женщина", – написал он.

Синегубов добавил, что Чугуевский район в течение суток обстреливался несколько раз, из-за чего горели крыши частных домов, пристройки и хозяйственные сооружения мирных жителей.

Кроме того, в течение суток россияне из артиллерии обстреливали Богодуховский, Изюмский и Харьковский районы. В Богодуховском районе под обстрел попало несколько разных хозяйств, выгорело в общей сложности 28 га пшеницы.

В Изюмском районе зафиксировано попадание по открытым территориям. Госпитализирована 72-летняя женщина, рассказал глава ОВА.

"В Харьковском районе из-за обстрелов оккупантов горели дачные дома кооператива, хозяйственные постройки. В результате обстрелов в Черкасских Тишках погибла 62-летняя женщина. Еще два человека (84-летняя женщина и 62-летний мужчина) госпитализированы", – сообщил Синегубов.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

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