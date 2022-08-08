"Акт "доброй воли" незваных гостей из фашистской России". Нацгвардия Украины показала ликвидацию российских спецназовцев в Харьковской области

"Аэроразведка и артиллерия Нацгвардии и Вооруженных сил при поддержке танков отправили в ад российских спецназовцев и склад боеприпасов на севере Харьковской области", – говорится в сообщении.

Украинские разведчики обнаружили место базирования подразделения оккупационных войск, после чего зафиксировали выгрузку захватчиками артиллерийских боеприпасов.

Нацгвардейцы передали координаты цели артиллеристам ВСУ, а также провели корректировку огня.

"Камера БПЛА зафиксировала отличные результаты акта "доброй воли" незваных гостей из фашистской России. Одновременно с ним состоялась плановая демилитаризация состава артиллерийских боеприпасов, бережно спрятанных в ангаре, который мы обязательно отстроим после поражения кремлевских орд в Украине", – подчеркнули в Нацгвардии.

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Видео: Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)