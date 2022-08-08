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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Акт "доброй воли" незваных гостей из фашистской России". Нацгвардия Украины показала ликвидацию российских спецназовцев в Харьковской области

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Нацгвардейцы передали координаты обнаруженных целей артиллеристам ВСУ
Нацгвардейцы передали координаты обнаруженных целей артиллеристам ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные ликвидировали группу российских спецназовцев в Харьковской области. Об этом 8 августа сообщило восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии Украины.

"Аэроразведка и артиллерия Нацгвардии и Вооруженных сил при поддержке танков отправили в ад российских спецназовцев и склад боеприпасов на севере Харьковской области", – говорится в сообщении.

Украинские разведчики обнаружили место базирования подразделения оккупационных войск, после чего зафиксировали выгрузку захватчиками артиллерийских боеприпасов.

Нацгвардейцы передали координаты цели артиллеристам ВСУ, а также провели корректировку огня.

"Камера БПЛА зафиксировала отличные результаты акта "доброй воли" незваных гостей из фашистской России. Одновременно с ним состоялась плановая демилитаризация состава артиллерийских боеприпасов, бережно спрятанных в ангаре, который мы обязательно отстроим после поражения кремлевских орд в Украине", – подчеркнули в Нацгвардии.

ВИДЕО
Видео: Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Национальная гвардия, Харьковская область, артиллерия, ВСУ, война России против Украины
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