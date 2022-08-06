В Харьковской области боеприпас взорвался в руках у подростка, он ранен – ОВА

"Парень нашел снаряд и взял его в руки. Как следствие – боеприпас сдетонировал, что привело к открытым ранам конечностей. Юношу госпитализировали в медучреждение", – говорится в сообщении.
В обладминистрации призвали жителей не прикасаться к подозрительным предметам, особенно в местах недавних обстрелов, а в случае такой находки – звонить в ГСЧС или в полицию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По информации Офиса генпрокурора на 5 августа, с начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли 359 детей, ранения разной степени тяжести получили более 700 детей.