В Харьковской области боеприпас взорвался в руках у подростка, он ранен – ОВА

Снаряды, оставшиеся после российских обстрелов, могут быть опасны Фото: ДСНС України / Telegram (архив)

"Парень нашел снаряд и взял его в руки. Как следствие – боеприпас сдетонировал, что привело к открытым ранам конечностей. Юношу госпитализировали в медучреждение", – говорится в сообщении.

В обладминистрации призвали жителей не прикасаться к подозрительным предметам, особенно в местах недавних обстрелов, а в случае такой находки – звонить в ГСЧС или в полицию.

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