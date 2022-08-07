Россияне вечером обстреляли Харьков, взрывов было не меньше семи – мэр

О большом количестве прилетов по Харькову и области вечером 7 августа сообщили в облсовете Фото: Игорь Терехов / Facebook (архив)

"Пока точно известно об обстреле Киевского района. Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не меньше семи", – написал Терехов.

Он отметил, что информации о пострадавших в результате обстрела оккупантов нет.

"Надеюсь, что и не будет", – добавил Терехов.

О большом количество прилетов по Харькову и области сообщила в Facebook советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

Она призвала жителей не выходить из укрытий.

"Экстренка в готовности. Все работают. Нас не запугать", – подчеркнула Попова.

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