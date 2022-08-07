Россияне вечером обстреляли Харьков, взрывов было не меньше семи – мэр

"Пока точно известно об обстреле Киевского района. Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не меньше семи", – написал Терехов.
Он отметил, что информации о пострадавших в результате обстрела оккупантов нет.
"Надеюсь, что и не будет", – добавил Терехов.
О большом количество прилетов по Харькову и области сообщила в Facebook советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова.
Она призвала жителей не выходить из укрытий.
"Экстренка в готовности. Все работают. Нас не запугать", – подчеркнула Попова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.