Синегубов о ночных обстрелах Харьковской области: Несколько ракет оккупантов "не захотели" покидать родной Белгород

В результате ракетного удара оккупантов по Харькову частично разрушено складское помещение одного из предприятий, отметили в областной прокуратуре Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Около 1.00 ударили по Слободскому району Харькова, горела кровля одноэтажного нежилого здания. Зафиксировано попадание ракет на территории объекта инфраструктуры в Индустриальном районе, – написал руководитель ОВА. – Через несколько минут оккупанты ударили ракетой по населенному пункту Харьковского района. В близлежащих нежилых помещениях, возле которых упал снаряд, выбило окна. Жертв и пострадавших нет".

В то же время, по данным военных, несколько ракет оккупантов "не захотели" покидать родной Белгород и взорвались на территории России, отметил Синегубов.

"Не разглашая военную тайну: сегодня в Харьковской области не долетели "по назначению" немало "подарков" от россиян. За что еще раз благодарим наши ВСУ", – добавил глава ОВА.

По информации Харьковской областной прокуратуры, в результате ракетного удара оккупантов по Слободскому району частично разрушено складское помещение одного из предприятий.

"Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют. При осмотре места происшествия обнаружены металлические фрагменты ракеты, по своим признакам соответствующие типу ракет С-300, – говорится в сообщении прокуратуры в Facebook. – При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)".

Война России против Украины. Главное (обновляется)