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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Синегубов о ночных обстрелах Харьковской области: Несколько ракет оккупантов "не захотели" покидать родной Белгород

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В результате ракетного удара оккупантов по Харькову частично разрушено складское помещение одного из предприятий, отметили в областной прокуратуре
В результате ракетного удара оккупантов по Харькову частично разрушено складское помещение одного из предприятий, отметили в областной прокуратуре
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Российские оккупационные войска в ночь на 6 августа обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова, нанеся ракетные удары из Белгорода (РФ).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Около 1.00 ударили по Слободскому району Харькова, горела кровля одноэтажного нежилого здания. Зафиксировано попадание ракет на территории объекта инфраструктуры в Индустриальном районе, – написал руководитель ОВА. – Через несколько минут оккупанты ударили ракетой по населенному пункту Харьковского района. В близлежащих нежилых помещениях, возле которых упал снаряд, выбило окна. Жертв и пострадавших нет".

В то же время, по данным военных, несколько ракет оккупантов "не захотели" покидать родной Белгород и взорвались на территории России, отметил Синегубов.

"Не разглашая военную тайну: сегодня в Харьковской области не долетели "по назначению" немало "подарков" от россиян. За что еще раз благодарим наши ВСУ", – добавил глава ОВА.

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/pfbid02wUn1P22v4euGXZYLD7pxNYBvG6WNZAVx2nmNKNgDQkXVS1MPf96kmaDtoyjtaZ5l

По информации Харьковской областной прокуратуры, в результате ракетного удара оккупантов по Слободскому району частично разрушено складское помещение одного из предприятий.

"Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют. При осмотре места происшествия обнаружены металлические фрагменты ракеты, по своим признакам соответствующие типу ракет С-300, – говорится в сообщении прокуратуры в Facebook. – При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)".

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0w6pP2T3emWe6R9Cwp3jhywBjippUj1vYRXXew6wX1FU4gfm83VkVJvivAMtx6d2wl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Оккупанты регулярно обстреливают Харьков.

3 августа Синегубов сообщал, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары по Харькову и области.

Теги: Россия, Украина, Харьков, прокуратура, Белгород, Харьковская область, Харьковская ОГА, расследование, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, инфраструктура, Олег Синегубов, российские оккупанты
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