Синегубов о ночных обстрелах Харьковской области: Несколько ракет оккупантов "не захотели" покидать родной Белгород

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
"Около 1.00 ударили по Слободскому району Харькова, горела кровля одноэтажного нежилого здания. Зафиксировано попадание ракет на территории объекта инфраструктуры в Индустриальном районе, – написал руководитель ОВА. – Через несколько минут оккупанты ударили ракетой по населенному пункту Харьковского района. В близлежащих нежилых помещениях, возле которых упал снаряд, выбило окна. Жертв и пострадавших нет".
В то же время, по данным военных, несколько ракет оккупантов "не захотели" покидать родной Белгород и взорвались на территории России, отметил Синегубов.
"Не разглашая военную тайну: сегодня в Харьковской области не долетели "по назначению" немало "подарков" от россиян. За что еще раз благодарим наши ВСУ", – добавил глава ОВА.
По информации Харьковской областной прокуратуры, в результате ракетного удара оккупантов по Слободскому району частично разрушено складское помещение одного из предприятий.
"Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют. При осмотре места происшествия обнаружены металлические фрагменты ракеты, по своим признакам соответствующие типу ракет С-300, – говорится в сообщении прокуратуры в Facebook. – При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
Оккупанты регулярно обстреливают Харьков.
3 августа Синегубов сообщал, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары по Харькову и области.