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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вечером 4 августа обстреливали Харьков из РСЗО "Торнадо-С" – прокуратура

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Оккупанты регулярно обстреливают Харьков
Оккупанты регулярно обстреливают Харьков
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

По предварительной информации, российские оккупанты обстреляли Харьков вечером 4 августа из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры в Facebook 5 августа.

"По данным следствия, 4 августа около 21.55 российские военные – предварительно, из РСЗО "Торнадо-С" – обстреляли жилой массив в Шевченковском районе Харькова. В это время на улице находились люди, которые шли домой. Получили ранения двое мужчин и две женщины. Поврежден ряд многоквартирных жилых домов и автомобилей", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0QRZnwMGKw1bJGATHXocEHeyo1jwPBpD4bke9Tn4ento6iptnPPHTqrH9NBLyHBCrl

В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о троих пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Оккупанты регулярно обстреливают Харьков.

3 августа Синегубов сообщал, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары по Харькову и области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, прокуратура, РСЗО, обстрелы, война России против Украины
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