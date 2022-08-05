Оккупанты вечером 4 августа обстреливали Харьков из РСЗО "Торнадо-С" – прокуратура

"По данным следствия, 4 августа около 21.55 российские военные – предварительно, из РСЗО "Торнадо-С" – обстреляли жилой массив в Шевченковском районе Харькова. В это время на улице находились люди, которые шли домой. Получили ранения двое мужчин и две женщины. Поврежден ряд многоквартирных жилых домов и автомобилей", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о троих пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)