На сайте президента создали петицию об отмене коммунальных платежей в зоне постоянных обстрелов

Авторы обращения пишут, что большинство людей в регионе из-за войны остались без работы и источника доходов. При этом жители Харькова, которые остались дома, не являются временно-перемещенными лицами и не могут получить пособие.
"Призываем правительство правильно оценить ситуацию и отнестись с особой важностью к этому вопросу. Эта мера поможет огромному количеству людей, не делать долги, не получать штрафы и пени", – говорится в тексте петиции.
Заморозить оплату ЖКХ предлагается до конца боевых действий.
За два дня после регистрации петиция набрала почти 6 тыс. голосов из необходимых 25 тыс.
1 апреля Игорь Терехов заявил, что коммунальные платежи, которые накопятся в Харькове с 24 февраля и до завершения войны с российскими оккупантами, будут списаны. Видео, на котором он обещает это коммунальщикам и пенсионерам, он опубликовал в Telegram.
Однако с 1 июня коммунальные предприятия возобновили начисление платежей, сославшись на нехватку средств.