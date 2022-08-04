На сайте президента создали петицию об отмене коммунальных платежей в зоне постоянных обстрелов

За два дня после регистрации петиция набрала почти 6 тыс. голосов Фото: ЕРА

Авторы обращения пишут, что большинство людей в регионе из-за войны остались без работы и источника доходов. При этом жители Харькова, которые остались дома, не являются временно-перемещенными лицами и не могут получить пособие.

"Призываем правительство правильно оценить ситуацию и отнестись с особой важностью к этому вопросу. Эта мера поможет огромному количеству людей, не делать долги, не получать штрафы и пени", – говорится в тексте петиции.

Заморозить оплату ЖКХ предлагается до конца боевых действий.

За два дня после регистрации петиция набрала почти 6 тыс. голосов из необходимых 25 тыс.