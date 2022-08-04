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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На сайте президента создали петицию об отмене коммунальных платежей в зоне постоянных обстрелов

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За два дня после регистрации петиция набрала почти 6 тыс. голосов
За два дня после регистрации петиция набрала почти 6 тыс. голосов
Фото: ЕРА

Президента Украины Владимира Зеленского просят отменить оплату жилищно-куоммунальных услуг в областях, где идут постоянные обстрелы и боевые действия, в частности, в Харькове и Харьковской области. Соответствующая петиция опубликована на сайте Офиса президента Украины.

Авторы обращения пишут, что большинство людей в регионе из-за войны остались без работы и источника доходов. При этом жители Харькова, которые остались дома, не являются временно-перемещенными лицами и не могут получить пособие.

"Призываем правительство правильно оценить ситуацию и отнестись с особой важностью к этому вопросу. Эта мера поможет огромному количеству людей, не делать долги, не получать штрафы и пени", – говорится в тексте петиции.

Заморозить оплату ЖКХ предлагается до конца боевых действий. 

За два дня после регистрации петиция набрала почти 6 тыс. голосов из необходимых 25 тыс.

Контекст:

1 апреля Игорь Терехов заявил, что коммунальные платежи, которые накопятся в Харькове с 24 февраля и до завершения войны с российскими оккупантами, будут списаны. Видео, на котором он обещает это коммунальщикам и пенсионерам, он опубликовал в Telegram.

Однако с 1 июня коммунальные предприятия возобновили начисление платежей, сославшись на нехватку средств.

Теги: Харьков, Харьковская область, петиция, жилищно-коммунальные услуги, Владимир Зеленский, война России против Украины
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