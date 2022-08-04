Оккупанты обстреляли Харьков, известно о раненых

"Оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам. На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о трех пострадавших", – написал он.

Синегубов попросил харьковчан оставаться в укрытиях, так как угроза остается.

Мэр Игорь Терехов сообщил в Telegrаm, что стрельба велась из артиллерии.

"Артиллерийские приходы по Салтовскому и Индустриальному районам. Под мощным обстрелом Павлово Поле. Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего "подарка". Один человек на Полях пострадал – забрала скорая. Повреждена инфраструктура одного из жилых домов, – объяснил он.

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