Оккупанты обстреляли Харьков, известно о раненых

"Оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам. На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о трех пострадавших", – написал он.
Синегубов попросил харьковчан оставаться в укрытиях, так как угроза остается.
Мэр Игорь Терехов сообщил в Telegrаm, что стрельба велась из артиллерии.
"Артиллерийские приходы по Салтовскому и Индустриальному районам. Под мощным обстрелом Павлово Поле. Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего "подарка". Один человек на Полях пострадал – забрала скорая. Повреждена инфраструктура одного из жилых домов, – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
Оккупанты регулярно обстреливают Харьков.
3 августа Синегубов сообщал, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары по Харькову и области.