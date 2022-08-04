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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Харьков, известно о раненых

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Харьков оккупанты обстреливают регулярно
Харьков оккупанты обстреливают регулярно
Фото: Сергій Болвінов / Facebook (архив)

4 августа российские оккупанты обстреляли два района Харькова, в том числе центральному, сообщил в Telegrаm глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам. На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о трех пострадавших", – написал он.

Синегубов попросил харьковчан оставаться в укрытиях, так как угроза остается.

Мэр Игорь Терехов сообщил в Telegrаm, что стрельба велась из артиллерии.

"Артиллерийские приходы по Салтовскому и Индустриальному районам. Под мощным обстрелом Павлово Поле. Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего "подарка". Один человек на Полях пострадал – забрала скорая. Повреждена инфраструктура одного из жилых домов, – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Оккупанты регулярно обстреливают Харьков.

3 августа Синегубов сообщал, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары по Харькову и области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьков, война, раненые, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Олег Синегубов, российские оккупанты
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