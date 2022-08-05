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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли три района Харькова, ранены трое людей – Синегубов

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По предварительным данным, Харьков обстреливали из РСЗО
По предварительным данным, Харьков обстреливали из РСЗО
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупанты ночью обстреляли Шевченковский, Индустриальный и Салтовский районы Харькова. Об этом 5 августа в Facebook сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Этой ночью враг предварительно из систем залпового огня совершил массированный обстрел Шевченковского, Индустриального и Салтовского районов Харькова. Под ударом оказались жилые дома, магазины, рынок, во многих домах повреждены стекла, пострадали помещения учебного заведения, детские площадки. Пиротехники также изъяли неразорвавшиеся снаряды", – говорится в сообщении.

Двое мужчин 26 и 38 лет и 46-летняя женщина госпитализированы с ранениями. Все они находились на улице.

"Состояние одного из мужчин стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Другие раненые – в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.

Также ночью оккупанты обстреляли Чугуев Харьковсой области. Три ракеты попали в открытую территорию частного домовладения, одна упала рядом. В результате обстрела пострадавших нет.

"В целом в течение суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области. По данным областного центра экстренной медицинской помощи, вызовов по пострадавшим из этих районов не поступало", – сообщил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/synegubov.official/posts/pfbid0LbeheJ1BeVr5pyg3dgZU8r8bzWEEazX27xhLRD6WKVcHea14wwh5NdJFsVwHjLDsl

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Оккупанты регулярно обстреливают Харьков.

3 августа Синегубов сообщал, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары по Харькову и области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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