Оккупанты ночью обстреляли три района Харькова, ранены трое людей – Синегубов

По предварительным данным, Харьков обстреливали из РСЗО Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Этой ночью враг предварительно из систем залпового огня совершил массированный обстрел Шевченковского, Индустриального и Салтовского районов Харькова. Под ударом оказались жилые дома, магазины, рынок, во многих домах повреждены стекла, пострадали помещения учебного заведения, детские площадки. Пиротехники также изъяли неразорвавшиеся снаряды", – говорится в сообщении.

Двое мужчин 26 и 38 лет и 46-летняя женщина госпитализированы с ранениями. Все они находились на улице.

"Состояние одного из мужчин стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Другие раненые – в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.

Также ночью оккупанты обстреляли Чугуев Харьковсой области. Три ракеты попали в открытую территорию частного домовладения, одна упала рядом. В результате обстрела пострадавших нет.

"В целом в течение суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области. По данным областного центра экстренной медицинской помощи, вызовов по пострадавшим из этих районов не поступало", – сообщил глава ОВА.

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