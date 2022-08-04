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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел Харькова. Оккупанты ударили по административному зданию

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Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину
Фото: ЕРА

Российские оккупанты ночью 4 августа обстреляли Харьков. Об этом в Telegram сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Опять неспокойная ночь в Харькове. Прилеты в Немышлянский район города, в административное здание. К счастью, без пострадавших, без пожара", – написал мэр.

По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, зафиксировано также два прилета в открытую территорию в Харьковском районе. В результате обстрела никто не пострадал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным Синегубова на 29 мая, российские войска оккупировали около 31% территории области.

За время полномасштабной войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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