Обстрел Харькова. Оккупанты ударили по административному зданию

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину Фото: ЕРА

"Опять неспокойная ночь в Харькове. Прилеты в Немышлянский район города, в административное здание. К счастью, без пострадавших, без пожара", – написал мэр.

По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, зафиксировано также два прилета в открытую территорию в Харьковском районе. В результате обстрела никто не пострадал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)