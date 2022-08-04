Обстрел Харькова. Оккупанты ударили по административному зданию

"Опять неспокойная ночь в Харькове. Прилеты в Немышлянский район города, в административное здание. К счастью, без пострадавших, без пожара", – написал мэр.
По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, зафиксировано также два прилета в открытую территорию в Харьковском районе. В результате обстрела никто не пострадал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным Синегубова на 29 мая, российские войска оккупировали около 31% территории области.
За время полномасштабной войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей.