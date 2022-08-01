  Проживающий в Германии Бабкин: Я могу приехать в Харьков. И что? Просто чтобы кто-то обрадовался, что я приехал?!

Бабкин отметил, что если бы он с семьей жил в Киеве, то мог бы уже вернуться в Украину, но так как их дом расположен в обстреливаемом российскими оккупантами Харькове, то говорить о возвращении пока что рано.
"А у тебя не было желания просто приехать одному в Харьков?" – спросил у артиста ведущий Слава Демин.
"Я могу приехать. И что? Просто чтобы кто-то обрадовался, что я приехал?! – заявил он. – Для себя? А что для себя? Я по жизни не люблю для себя. Все, что я делаю, – это не для себя. Мне много не надо Хочется кого-то осчастливить, кому-то помочь. Я так живу всю свою жизнь".
Артист признался, что вернется в Украину после того, как украинские защитники победят российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Бабкин вместе с женой Снежаной Бабкиной воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). Артур – сын Снежаны Бабкиной от предыдущих отношений.
У Бабкина есть сын Илья, который живет с первой женой музыканта.
После начала войны Бабкин с семьей уехал из Харькова сперва в Днепр, а затем – в Германию.