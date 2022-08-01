  Проживающий в Германии Бабкин: Я могу приехать в Харьков. И что? Просто чтобы кто-то обрадовался, что я приехал?!

По словам Бабкина, их семья в месяц получает пособие в размере около €1.5 тыс. Фото: babkin_official / Instagram

Бабкин отметил, что если бы он с семьей жил в Киеве, то мог бы уже вернуться в Украину, но так как их дом расположен в обстреливаемом российскими оккупантами Харькове, то говорить о возвращении пока что рано.

"А у тебя не было желания просто приехать одному в Харьков?" – спросил у артиста ведущий Слава Демин.

"Я могу приехать. И что? Просто чтобы кто-то обрадовался, что я приехал?! – заявил он. – Для себя? А что для себя? Я по жизни не люблю для себя. Все, что я делаю, – это не для себя. Мне много не надо Хочется кого-то осчастливить, кому-то помочь. Я так живу всю свою жизнь".

Артист признался, что вернется в Украину после того, как украинские защитники победят российских оккупантов.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube