Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2022
 
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Проживающий в Германии Бабкин: Я могу приехать в Харьков. И что? Просто чтобы кто-то обрадовался, что я приехал?!

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По словам Бабкина, их семья в месяц получает пособие в размере около &euro;1.5 тыс.
По словам Бабкина, их семья в месяц получает пособие в размере около €1.5 тыс.
Фото: babkin_official / Instagram

Украинский певец Сергей Бабкин, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с семьей и няней переехал в Германию, признался, что пока не планирует возвращаться в родной Харьков. Об этом он рассказал в интервью, которое 1 августа вышло на радио "Люкс ФМ".

Бабкин отметил, что если бы он с семьей жил в Киеве, то мог бы уже вернуться в Украину, но так как их дом расположен в обстреливаемом российскими оккупантами Харькове, то говорить о возвращении пока что рано.

"А у тебя не было желания просто приехать одному в Харьков?" – спросил у артиста ведущий Слава Демин.

"Я могу приехать. И что? Просто чтобы кто-то обрадовался, что я приехал?! – заявил он. – Для себя? А что для себя? Я по жизни не люблю для себя. Все, что я делаю, – это не для себя. Мне много не надо Хочется кого-то осчастливить, кому-то помочь. Я так живу всю свою жизнь".

Артист признался, что вернется в Украину после того, как украинские защитники победят российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Бабкин вместе с женой Снежаной Бабкиной воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019).  Артур – сын Снежаны Бабкиной от предыдущих отношений.

У Бабкина есть сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

После начала войны Бабкин с семьей уехал из Харькова сперва в Днепр, а затем – в Германию.

Теги: Германия, Харьков, война России против Украины, Сергей Бабкин
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