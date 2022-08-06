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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Харькову, жертв и пострадавших нет

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Вражеским ракетным ударом было частично разрушено одноэтажное нежилое здание в Харькове, отметили в ГСЧС
Вражеским ракетным ударом было частично разрушено одноэтажное нежилое здание в Харькове, отметили в ГСЧС
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Российские оккупационные войска в ночь на 6 августа нанесли ракетный удар по Харькову, сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Звуки взрывов слышал весь Харьков. Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там", – написал Терехов.

Как отметили в Главном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook, около 00.30 вражеским ракетным ударом было частично разрушено одноэтажное нежилое здание.

"В доме загорелась кровля на площади около 30 кв. К ликвидации пожара были привлечены два оперативных отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС. В 02.04 возгорание удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Оккупанты регулярно обстреливают Харьков.

3 августа Синегубов сообщал, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары по Харькову и области.

Теги: Россия, Украина, Харьков, ГСЧС, спасатели, жертвы, Игорь Терехов, обстрелы, госслужба, война России против Украины, пострадавшие, взрывы, ракета, мэр, российские оккупанты
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