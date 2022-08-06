Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Харькову, жертв и пострадавших нет

Вражеским ракетным ударом было частично разрушено одноэтажное нежилое здание в Харькове, отметили в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Звуки взрывов слышал весь Харьков. Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там", – написал Терехов.

Как отметили в Главном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook, около 00.30 вражеским ракетным ударом было частично разрушено одноэтажное нежилое здание.

"В доме загорелась кровля на площади около 30 кв. К ликвидации пожара были привлечены два оперативных отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС. В 02.04 возгорание удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)