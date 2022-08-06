Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Харькову, жертв и пострадавших нет

"Звуки взрывов слышал весь Харьков. Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там", – написал Терехов.
Как отметили в Главном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook, около 00.30 вражеским ракетным ударом было частично разрушено одноэтажное нежилое здание.
"В доме загорелась кровля на площади около 30 кв. К ликвидации пожара были привлечены два оперативных отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС. В 02.04 возгорание удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
Оккупанты регулярно обстреливают Харьков.
3 августа Синегубов сообщал, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары по Харькову и области.