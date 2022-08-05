В Харькове сообщили о подозрении наводчику ракет на здание ОГА. 1 марта там погибли 29 человек

По данным следствия, 28 февраля мужчина передал кураторам из России, что в здании ХОГА находится штаб полка "Азов" и территориальной обороны Фото: ЕРА

Он сообщил, что полиция наблюдала за подозреваемым с 10 июня и установила факт передачи информации через социальную сеть с помощью аккаунтов, принадлежащих гражданам РФ, которые находятся в базе сайта "Миротворец".

По информации, опубликованной в Facebook начальником Следственного управления полиции области Сергеем Болвиновым, мужчина может быть наводчиком РФ для удара по зданию Харьковской областной государственной администрации 1 марта. Тогда, по данным главы ОВА Олега Синегубова, погибли 29 человек.

"Была тщательно исследована изъятая у предателя компьютерная техника. Восстановлена удаленная переписка. В ней 28 февраля 2022 года он докладывает своим кураторам из РФ, что в здании ХОГА находится штаб полка "Азов" и территориальной обороны. Уже на следующий день рашистские войска направляют туда две ракеты, которые наносят зданиям непоправимые разрушения и убивают гражданских", – сообщил Болвинов.

Прокуратура Харьковской области сообщила в Telegram, что подозреваемый собирал данные для оккупантов с февраля по апрель.

"Установлено, что пользователи аккаунтов, которым передавал данные мужчина, принадлежат к агентурному аппарату органов разведки спецслужб РФ. В дальнейшем по координатам, которые передавал подозреваемый, оккупанты обстреливали город", – говорится в сообщении.

Мужчине грозит срок до 15 лет или пожизненное заключение.