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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове сообщили о подозрении наводчику ракет на здание ОГА. 1 марта там погибли 29 человек

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По данным следствия, 28 февраля мужчина передал кураторам из России, что в здании ХОГА находится штаб полка "Азов" и территориальной обороны
По данным следствия, 28 февраля мужчина передал кураторам из России, что в здании ХОГА находится штаб полка "Азов" и территориальной обороны
Фото: ЕРА

Правоохранительные органы Харьковской области сообщили о подозрении в государственной измене 37-летнему харьковчанину, который может быть причастен к сбору и передаче РФ информации о Вооруженных силах Украины и инфраструктуре Харькова. Об этом начальник главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко написал в Facebook.

Он сообщил, что полиция наблюдала за подозреваемым с 10 июня и установила факт передачи информации через социальную сеть с помощью аккаунтов, принадлежащих гражданам РФ, которые находятся в базе сайта "Миротворец".

https://www.facebook.com/v.timoshko/posts/pfbid02Y81tNdiqgDHNsSHbi1cyh2umqtZcFLHhG5CKdSk4UcGgKqDdU4Sp5VQLZmNXQeJDl

По информации, опубликованной в Facebook начальником Следственного управления полиции области Сергеем Болвиновым, мужчина может быть наводчиком РФ для удара по зданию Харьковской областной государственной администрации 1 марта. Тогда, по данным главы ОВА Олега Синегубова, погибли 29 человек.

"Была тщательно исследована изъятая у предателя компьютерная техника. Восстановлена удаленная переписка. В ней 28 февраля 2022 года он докладывает своим кураторам из РФ, что в здании ХОГА находится штаб полка "Азов" и территориальной обороны. Уже на следующий день рашистские войска направляют туда две ракеты, которые наносят зданиям непоправимые разрушения и убивают гражданских", – сообщил Болвинов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jwCa6AvrGJeb6QKr6x8hkRKq116EXzy9aPUfbQ2JxrMgMsxQAZLSy3PEz3ECWqZ3l&id=100002276907245

Прокуратура Харьковской области сообщила в Telegram, что подозреваемый собирал данные для оккупантов с февраля по апрель.

"Установлено, что пользователи аккаунтов, которым передавал данные мужчина, принадлежат к агентурному аппарату органов разведки спецслужб РФ. В дальнейшем по координатам, которые передавал подозреваемый, оккупанты обстреливали город", – говорится в сообщении.

Мужчине грозит срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты пытались захватить Харьков, но украинские силы обороны не позволили этого сделать и отбросили противника от окраин города. 

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Оккупанты регулярно обстреливают Харьков. 3 августа Синегубов сообщал, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары по Харькову и области.

Теги: Харьков, Харьковская область, полк Азов, Харьковская ОГА, госизмена, ВСУ, сайт Миротворец, Олег Синегубов, Сергей Болвинов, Владимир Тимошко
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