РФ ночью снова обстреляла Харьков, ракеты запускали из Белгорода – ОВА

Он рассказал, что обстрелу России подверглись Немышлянский и Индустриальный районы Харькова.

Утром глава областной государственной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что ночью был атакован также Новобарский район города.

"Ракеты запущены из российского Белгорода, вероятно – тип ЗРК С-300. В Индустриальном и Немышлянском районах в результате попадания ракет есть разрушение гражданской промышленной и критической инфраструктуры. К счастью, без потерь. В Новобарском районе ракета "попала" в землю возле одного из парков, без разрушений и пострадавших", – написал он.

Синегубов проинформировал, что также оккупанты обстреливали Богодуховский, Изюмский, Чугуевский и Харьковский районы области. О пострадавших в результате обстрелов он не сообщает.

Война России против Украины. Главное (обновляется)