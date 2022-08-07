РФ ночью снова обстреляла Харьков, ракеты запускали из Белгорода – ОВА

Он рассказал, что обстрелу России подверглись Немышлянский и Индустриальный районы Харькова.
Утром глава областной государственной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что ночью был атакован также Новобарский район города.
"Ракеты запущены из российского Белгорода, вероятно – тип ЗРК С-300. В Индустриальном и Немышлянском районах в результате попадания ракет есть разрушение гражданской промышленной и критической инфраструктуры. К счастью, без потерь. В Новобарском районе ракета "попала" в землю возле одного из парков, без разрушений и пострадавших", – написал он.
Синегубов проинформировал, что также оккупанты обстреливали Богодуховский, Изюмский, Чугуевский и Харьковский районы области. О пострадавших в результате обстрелов он не сообщает.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что Россия начала использовать зенитные ракеты для атак по наземным объектам, в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщали 18 июля. Этот тип ракет РФ применяет при обстрелах Харьковской области и Николаева.
По оценке британской разведки, РФ прибегает к использованию систем противовоздушной обороны С-300 для обстрелов Украины из-за острой нехватки ракет для наземных атак.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.