В Харькове в результате ночного обстрела повреждены здания предприятия – ГСЧС

Харьковские пожарные ночью справились с возгоранием, возникшим в результате обстрела одного из предприятий города Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харьковском (три), Богодуховском (два), Чугуевском (два), Изюмском (один) районах области и Киевском (один) районе города Харькова", – сообщили спасатели.

Так, спасатели дважды выезжали тушить поля с пшеницей. Оба пожара произошли в Золочевской общине Богодуховского района, их площадь составила 18 га и 10 га.

В селе Коробочкино Чугуевского района горел частный жилой дом на площади 90 м². Спасатели потушили пожар за два часа.

В поселке Циркуны Харьковского района горели два дачных дома на площади 150 и 120 м², а также хозяйственная постройка площадью 20 м² на дачном участке. В течение двух часов все пожары были ликвидированы.

"Около 22.30 [7 августа] вражескому артобстрелу подвергся Харьков. В результате попадания боеприпасов повреждены здания предприятия. В одном из них возникли три очага возгорания, огонь охватил 180 м². Спасатели оперативно ликвидировали пожар", – отчитались в ГСЧС.