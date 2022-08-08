В Харькове в результате ночного обстрела повреждены здания предприятия – ГСЧС

"Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харьковском (три), Богодуховском (два), Чугуевском (два), Изюмском (один) районах области и Киевском (один) районе города Харькова", – сообщили спасатели.
Так, спасатели дважды выезжали тушить поля с пшеницей. Оба пожара произошли в Золочевской общине Богодуховского района, их площадь составила 18 га и 10 га.
В селе Коробочкино Чугуевского района горел частный жилой дом на площади 90 м². Спасатели потушили пожар за два часа.
В поселке Циркуны Харьковского района горели два дачных дома на площади 150 и 120 м², а также хозяйственная постройка площадью 20 м² на дачном участке. В течение двух часов все пожары были ликвидированы.
"Около 22.30 [7 августа] вражескому артобстрелу подвергся Харьков. В результате попадания боеприпасов повреждены здания предприятия. В одном из них возникли три очага возгорания, огонь охватил 180 м². Спасатели оперативно ликвидировали пожар", – отчитались в ГСЧС.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.