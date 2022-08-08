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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове в результате ночного обстрела повреждены здания предприятия – ГСЧС

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Харьковские пожарные ночью справились с возгоранием, возникшим в результате обстрела одного из предприятий города
Харьковские пожарные ночью справились с возгоранием, возникшим в результате обстрела одного из предприятий города
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 22 раза выезжали на ликвидацию пожаров, из которых девять были вызваны боевыми действиями, сообщает 8 августа пресс-служба управления ГСЧС в Харьковской области в Facebook.

"Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харьковском (три), Богодуховском (два), Чугуевском (два), Изюмском (один) районах области и Киевском (один) районе города Харькова", – сообщили спасатели.

Так, спасатели дважды выезжали тушить поля с пшеницей. Оба пожара произошли в Золочевской общине Богодуховского района, их площадь составила 18 га и 10 га.

В селе Коробочкино Чугуевского района горел частный жилой дом на площади 90 м². Спасатели потушили пожар за два часа.

В поселке Циркуны Харьковского района горели два дачных дома на площади 150 и 120 м², а также хозяйственная постройка площадью 20 м² на дачном участке. В течение двух часов все пожары были ликвидированы.

"Около 22.30 [7 августа] вражескому артобстрелу подвергся Харьков. В результате попадания боеприпасов повреждены здания предприятия. В одном из них возникли три очага возгорания, огонь охватил 180 м². Спасатели оперативно ликвидировали пожар", – отчитались в ГСЧС.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid02ft59DXuP1LnH7X42F44K7BWqaiGcE8a8siKRt7tC3tvc8hJWR4EZTfpk6qnbUk76l

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, Харьков, пожар, ГСЧС, Харьковская область, Чугуев, артиллерия, вторжение, спасатели, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, удары, российские оккупанты
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