Россияне целенаправленно обстреливают ТЭЦ в Харькове, чтобы сорвать отопительный сезон в городе – мэр

"Целенаправленно ведутся обстрелы российским агрессором наших ТЭЦ,... чтобы мы не смогли стабильно пройти отопительный сезон. Есть повреждения, значительные повреждения ТЭЦ, мы сегодня работаем над их устранением", – сказал городской голова Харькова.
В то же время Терехов заверил, что ТЭЦ в городе будут обеспечены углем и газом и отопительный сезон удастся пройти.
"Вы видите, что творят российские агрессоры – они целенаправленно убивают нам систему теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Но я уверен, что… мы пройдем этот отопительный сезон с вызовами, с испытаниями, но нормально, стабильно, достойно", – отметил мэр.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал 8 августа, что в результате одной из атак оккупантов повреждена ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий облцентра.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный сезон Украина не будет продавать газ и уголь за границу.