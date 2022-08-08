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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне целенаправленно обстреливают ТЭЦ в Харькове, чтобы сорвать отопительный сезон в городе – мэр

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В результате одной из атак оккупантов повреждена ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий Харькова, сообщали в ОВА
В результате одной из атак оккупантов повреждена ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий Харькова, сообщали в ОВА
Фото: КП "Харківські теплові мережі"﻿ / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска целенаправленно обстреливают ТЭЦ в Харькове. Об этом 8 августа в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Рада", сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Целенаправленно ведутся обстрелы российским агрессором наших ТЭЦ,... чтобы мы не смогли стабильно пройти отопительный сезон. Есть повреждения, значительные повреждения ТЭЦ, мы сегодня работаем над их устранением", – сказал городской голова Харькова.

В то же время Терехов заверил, что ТЭЦ в городе будут обеспечены углем и газом и отопительный сезон удастся пройти.

"Вы видите, что творят российские агрессоры – они целенаправленно убивают нам систему теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Но я уверен, что… мы пройдем этот отопительный сезон с вызовами, с испытаниями, но нормально, стабильно, достойно", – отметил мэр.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал 8 августа, что в результате одной из атак оккупантов повреждена ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий облцентра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный сезон Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

Теги: Россия, Украина, Харьков, отопительный сезон, ТЭЦ, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, теплоснабжение, мэр, российские оккупанты
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