Россияне целенаправленно обстреливают ТЭЦ в Харькове, чтобы сорвать отопительный сезон в городе – мэр

В результате одной из атак оккупантов повреждена ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий Харькова, сообщали в ОВА Фото: КП "Харківські теплові мережі"﻿ / Facebook (архив)

"Целенаправленно ведутся обстрелы российским агрессором наших ТЭЦ,... чтобы мы не смогли стабильно пройти отопительный сезон. Есть повреждения, значительные повреждения ТЭЦ, мы сегодня работаем над их устранением", – сказал городской голова Харькова.

В то же время Терехов заверил, что ТЭЦ в городе будут обеспечены углем и газом и отопительный сезон удастся пройти.

"Вы видите, что творят российские агрессоры – они целенаправленно убивают нам систему теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Но я уверен, что… мы пройдем этот отопительный сезон с вызовами, с испытаниями, но нормально, стабильно, достойно", – отметил мэр.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал 8 августа, что в результате одной из атак оккупантов повреждена ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий облцентра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)