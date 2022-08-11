Зеленский: Сроки окончания войны напрямую зависят от потерь российских оккупантов

Зеленский: Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и обеспечить безопасность Украины Фото: president.gov.ua

"Вопрос, который беспокоит всех: когда закончится война? Кто говорит, еще месяцы, кто говорит, год, кто-то – даже больше. Но вопрос о времени на самом деле напрямую зависит от вопроса о потерях, понесенных Россией. Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и обеспечить безопасность Украины. Вот об этом стоит думать всем, кто защищает наше государство и помогает Украине: как нанести оккупантам наибольшие потери, чтобы меньше было время войны. Если почти 43 тыс. погибших российских солдат не убеждают российское руководство, что им нужно искать, как выйти из войны, – значит, нужно больше бороться, больше результатов, чтобы убедить", – сказал глава государства.

Президент заявил, что за одни минувшие сутки оккупанты потеряли 10 боевых самолетов: девять – в Крыму и еще один – на запорожском направлении.

"Есть у оккупантов и новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов", – заявил Зеленский.

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