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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли из РСЗО Бахмут, погибли не менее шести человек, есть раненые – глава Донецкой ОВА

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Один из фрагментов снаряда оккупантов упал рядом из супермаркетом, отметил Кириленко
Один из фрагментов снаряда оккупантов упал рядом из супермаркетом, отметил Кириленко 
Скриншот: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупанты днем 10 августа обстреляли Бахмут Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Так выглядит Бахмут после обстрела кассетными боеприпасами. Сегодня в обед россияне нанесли удар по жилому кварталу города — убили не менее шести человек, ранили не менее трех человек", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, один из фрагментов снаряда упал рядом из супермаркетом в оживленном месте.

"Это еще одна сознательная атака на наших гражданских", – отметил глава Донецкой ОВА.

В опубликованном Кириленко видео украинский военнослужащий рассказал, что оккупанты обстреляли центральную часть Бахмута около 14.00.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/5662500330478971/

В то же время Кириленко в Facebook подчеркнул ранее, что удар нанесен оккупантами в 11.40.

Такое же время указано в сообщении полиции Донецкой области в Facebook.  

"Оккупанты ударили по мирным людям из реактивной артиллерии... В результате обстрела погибли гражданские жители, есть раненые… Люди гибли от осколочных ранений, вызванных кассетными боеприпасами, – говорится в сообщении. – Повреждены не менее 12 домов… Под массированный удар врага попали около 12 улиц, в четырех домах возникли пожары".

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

https://www.facebook.com/don.gunp/videos/446744057363735/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, полиция, Донецкая ОГА, РСЗО, артиллерия, правоохранители, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, военнослужащий, уголовное производство, погибшие, ранение, Павел Кириленко, супермаркет, российские оккупанты
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