Оккупанты обстреляли из РСЗО Бахмут, погибли не менее шести человек, есть раненые – глава Донецкой ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Так выглядит Бахмут после обстрела кассетными боеприпасами. Сегодня в обед россияне нанесли удар по жилому кварталу города — убили не менее шести человек, ранили не менее трех человек", – написал руководитель ОВА.
По словам Кириленко, один из фрагментов снаряда упал рядом из супермаркетом в оживленном месте.
"Это еще одна сознательная атака на наших гражданских", – отметил глава Донецкой ОВА.
В опубликованном Кириленко видео украинский военнослужащий рассказал, что оккупанты обстреляли центральную часть Бахмута около 14.00.
В то же время Кириленко в Facebook подчеркнул ранее, что удар нанесен оккупантами в 11.40.
Такое же время указано в сообщении полиции Донецкой области в Facebook.
"Оккупанты ударили по мирным людям из реактивной артиллерии... В результате обстрела погибли гражданские жители, есть раненые… Люди гибли от осколочных ранений, вызванных кассетными боеприпасами, – говорится в сообщении. – Повреждены не менее 12 домов… Под массированный удар врага попали около 12 улиц, в четырех домах возникли пожары".
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