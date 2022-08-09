За последние шесть дней из Донецкой области эвакуировали 3 тыс. человек – Тимошенко

"С начала войны из Донецкой области было эвакуировано более 1 млн 300 тыс. граждан. По данным областной военной администрации, сейчас на территории области находится около 350 тыс. населения, из них около 50 тыс. – дети", – отметил Тимошенко.
За последние шесть дней эвакуировали 1400 женщин и 600 детей. Все семьи едут в конкретное место, где позаботятся об их дальнейшем поселении, рассказал чиновник. Сейчас главное направление для эвакуации – Кировоградская область.
Он напомнил, что с начала войны из Донецкой области каждый день курсируют эвакуационные поезда.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.
В Кабмине заявили, что планируют эвакуировать из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.
2 августа КМУ принял распоряжение об обязательной эвакуации из Донецкой области. Людей планируют расселять в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.