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За последние шесть дней из Донецкой области эвакуировали 3 тыс. человек – Тимошенко

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За последние шесть дней из Донецкой области эвакуировали 1400 женщин и 600 детей
За последние шесть дней из Донецкой области эвакуировали 1400 женщин и 600 детей
Фото: Ірина Верещук / Telegram

Более 3 тыс. человек было эвакуировано из Донецкой области со 2 августа, когда Кабинет Министров Украины принял распоряжение об обязательной эвакуации из региона. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 9 августа сообщил на брифинге, видео которого опубликовано на YouTube-канале ОПУ.

"С начала войны из Донецкой области было эвакуировано более 1 млн 300 тыс. граждан. По данным областной военной администрации, сейчас на территории области находится около 350 тыс. населения, из них около 50 тыс. –  дети", – отметил Тимошенко. 

За последние шесть дней эвакуировали 1400 женщин и 600 детей. Все семьи едут в конкретное место, где позаботятся об их дальнейшем поселении, рассказал чиновник. Сейчас главное направление для эвакуации – Кировоградская область. 

Он напомнил, что с начала войны из Донецкой области каждый день курсируют эвакуационные поезда.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.

В Кабмине заявили, что планируют эвакуировать из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.

2 августа КМУ принял распоряжение об обязательной эвакуации из Донецкой области. Людей планируют расселять в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

Теги: Донецк, Украина, Кабинет Министров, Донецкая область, эвакуация, российская агрессия, война России против Украины, разрушения, Кирилл Тимошенко, Павел Кириленко
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