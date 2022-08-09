За последние шесть дней из Донецкой области эвакуировали 3 тыс. человек – Тимошенко

За последние шесть дней из Донецкой области эвакуировали 1400 женщин и 600 детей Фото: Ірина Верещук / Telegram

"С начала войны из Донецкой области было эвакуировано более 1 млн 300 тыс. граждан. По данным областной военной администрации, сейчас на территории области находится около 350 тыс. населения, из них около 50 тыс. – дети", – отметил Тимошенко.

За последние шесть дней эвакуировали 1400 женщин и 600 детей. Все семьи едут в конкретное место, где позаботятся об их дальнейшем поселении, рассказал чиновник. Сейчас главное направление для эвакуации – Кировоградская область.

Он напомнил, что с начала войны из Донецкой области каждый день курсируют эвакуационные поезда.

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