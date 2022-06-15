У России истощены военные ресурсы, власти "прочесывают" всю страну в поисках живой силы и оружия – Bloomberg

Собеседники Bloomberg подчеркнули, что Кремлю, скорее всего, придется объявить всеобщую мобилизацию Фото: ЕРА

По их словам, сейчас российские власти "прочесывают" всю страну в поисках живой силы и оружия, в том числе старых танков, базирующихся на Дальнем Востоке.

Как отмечают чиновники, в связи с этим в ближайшие несколько месяцев Россия будет вынуждена замедлить ход военных действий в Украине для проведения масштабной перегруппировки.

Собеседники Bloomberg подчеркнули, что Кремлю, скорее всего, придется объявить всеобщую мобилизацию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)