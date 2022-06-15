У России истощены военные ресурсы, власти "прочесывают" всю страну в поисках живой силы и оружия – Bloomberg

По их словам, сейчас российские власти "прочесывают" всю страну в поисках живой силы и оружия, в том числе старых танков, базирующихся на Дальнем Востоке.
Как отмечают чиновники, в связи с этим в ближайшие несколько месяцев Россия будет вынуждена замедлить ход военных действий в Украине для проведения масштабной перегруппировки.
Собеседники Bloomberg подчеркнули, что Кремлю, скорее всего, придется объявить всеобщую мобилизацию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".
В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.
28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину достигли около 32 750 военных.