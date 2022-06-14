В России жильцам многоэтажки закрасили окна, в которых были вывешены флаг Украины и антивоенный лозунг. Видео

"Чтобы замалевать окна на четвертом этаже дома на Линейной улице, пришлось подогнать к дому автовышку. В нее залез мужчина в униформе, поднялся наверх и закрасил стекла из баллончика. В одном окне висел флаг Украины, в другом – антивоенный лозунг. Теперь там лишь белая краска", – говорится в посте.

Telegrаm-канал опубликовал короткий ролик, как мужчина с баллончиком поднялся к окну с надписью "Нет войне" и обработал окно краской напротив этого лозунга.

Дата съемки не указана.