Пентагон: В ходе войны против Украины Россия потеряла от 70 тыс. до 80 тыс. человек

Каль отметил, что моральный дух украинцев не вызывает сомнений Фото: defense.gov

Представитель Пентагона уточнил, что речь идет и об убитых, и о раненых.

Каль не исключил, что реальная цифра может ненамного отличаться в большую или меньшую сторону.

В Пентагоне считают, что Россия в ходе открытого вторжения в Украину не достигла ни одной цели, на которую рассчитывал глава Кремля Владимир Путин, а число жертв со стороны России является "выдающимся".

Оценивая ситуацию на поле боя, Каль отметил, что "не вызывают сомнений" моральный дух украинцев и их воля к победе, и это дает украинцам "значительное преимущество" перед противником.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

27 июля на секретном брифинге в Белом доме член Палаты представителей Конгресса США, демократ Элисса Слоткин называла CNN цифру в более чем 75 тыс. человек.