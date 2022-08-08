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Пентагон: В ходе войны против Украины Россия потеряла от 70 тыс. до 80 тыс. человек

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Каль отметил, что моральный дух украинцев не вызывает сомнений
Каль отметил, что моральный дух украинцев не вызывает сомнений
Фото: defense.gov

В ходе полномасштабной агрессии против Украины потери российских войск составили от 70 тыс. до 80 тыс. человек личного состава. Об этом на брифинге 8 августа сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, информирует CNN.

Представитель Пентагона уточнил, что речь идет и об убитых, и о раненых.

Каль не исключил, что реальная цифра может ненамного отличаться в большую или меньшую сторону.

В Пентагоне считают, что Россия в ходе открытого вторжения в Украину не достигла ни одной цели, на которую рассчитывал глава Кремля Владимир Путин, а число жертв со стороны России является "выдающимся".

Оценивая ситуацию на поле боя, Каль отметил, что "не вызывают сомнений" моральный дух украинцев и их воля к победе, и это дает украинцам "значительное преимущество" перед противником.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

27 июля на секретном брифинге в Белом доме член Палаты представителей Конгресса США, демократ Элисса Слоткин называла CNN цифру в более чем 75 тыс. человек.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

По данным Генштаба ВСУ на 8 августа, российская армия потеряла в Украине убитыми более 42 тыс. человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
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