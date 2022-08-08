Пентагон: В ходе войны против Украины Россия потеряла от 70 тыс. до 80 тыс. человек

Представитель Пентагона уточнил, что речь идет и об убитых, и о раненых.
Каль не исключил, что реальная цифра может ненамного отличаться в большую или меньшую сторону.
В Пентагоне считают, что Россия в ходе открытого вторжения в Украину не достигла ни одной цели, на которую рассчитывал глава Кремля Владимир Путин, а число жертв со стороны России является "выдающимся".
Оценивая ситуацию на поле боя, Каль отметил, что "не вызывают сомнений" моральный дух украинцев и их воля к победе, и это дает украинцам "значительное преимущество" перед противником.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 июля на секретном брифинге в Белом доме член Палаты представителей Конгресса США, демократ Элисса Слоткин называла CNN цифру в более чем 75 тыс. человек.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
По данным Генштаба ВСУ на 8 августа, российская армия потеряла в Украине убитыми более 42 тыс. человек личного состава.