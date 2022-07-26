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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В армии РФ продолжаются проблемы с дисциплиной и моральным духом – Пентагон

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По данным Пентагона, российские солдаты часто дезертируют и отказываются воевать
По данным Пентагона, российские солдаты часто дезертируют и отказываются воевать
Фото: EPA

В российской армии продолжают наблюдаться проблемы с моральным духом у солдат. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона, его цитирует пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, продвижение России в Украине происходит медленно и дорогой ценой, а также есть свидетельства того, что боевой дух россиян снижается.

"Мы по-прежнему наблюдаем растущие признаки проблем с дисциплиной и с моральным духом в российской армии. Украинская воля по-прежнему невероятно сильна. И мы видим, что она будет как бы… довольно прилично давить на россиян", – отметил он.

Что касается морального духа россиян, то чиновник сказал, что есть много отчетов, в которых подробно описывается, как солдаты всех уровней дезертируют с постов или отказываются сражаться.

Контекст:

Боевой дух оккупантов уже длительное время оценивается как низкий. 27 мая сотрудники СБУ обнародовали очередную запись, которая свидетельствует, что в рядах оккупантов процветает дезертирство – солдаты убегают с позиций, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. В подразделениях оккупантов  проблемы с дисциплиной. Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега, свидетельствует еще один перехват украинской разведки.

Перехват телефонного разговора, который 14 июня опубликовала СБУ, доказывает, что только один из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными.

28 июня из перехвата ГУР МО Украины стало известно, что в России силовики массово пишут рапорты на увольнение, опасаясь попасть на войну в Украину. Российские медиа сообщают, что отказников отправляют в СИЗО под Луганском.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, война, Пентагон, армия РФ, война России против Украины
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