В армии РФ продолжаются проблемы с дисциплиной и моральным духом – Пентагон

По словам чиновника, продвижение России в Украине происходит медленно и дорогой ценой, а также есть свидетельства того, что боевой дух россиян снижается.
"Мы по-прежнему наблюдаем растущие признаки проблем с дисциплиной и с моральным духом в российской армии. Украинская воля по-прежнему невероятно сильна. И мы видим, что она будет как бы… довольно прилично давить на россиян", – отметил он.
Что касается морального духа россиян, то чиновник сказал, что есть много отчетов, в которых подробно описывается, как солдаты всех уровней дезертируют с постов или отказываются сражаться.
Боевой дух оккупантов уже длительное время оценивается как низкий. 27 мая сотрудники СБУ обнародовали очередную запись, которая свидетельствует, что в рядах оккупантов процветает дезертирство – солдаты убегают с позиций, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. В подразделениях оккупантов – проблемы с дисциплиной. Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега, свидетельствует еще один перехват украинской разведки.
Перехват телефонного разговора, который 14 июня опубликовала СБУ, доказывает, что только один из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными.
28 июня из перехвата ГУР МО Украины стало известно, что в России силовики массово пишут рапорты на увольнение, опасаясь попасть на войну в Украину. Российские медиа сообщают, что отказников отправляют в СИЗО под Луганском.