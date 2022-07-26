В армии РФ продолжаются проблемы с дисциплиной и моральным духом – Пентагон

По словам чиновника, продвижение России в Украине происходит медленно и дорогой ценой, а также есть свидетельства того, что боевой дух россиян снижается.

"Мы по-прежнему наблюдаем растущие признаки проблем с дисциплиной и с моральным духом в российской армии. Украинская воля по-прежнему невероятно сильна. И мы видим, что она будет как бы… довольно прилично давить на россиян", – отметил он.

Что касается морального духа россиян, то чиновник сказал, что есть много отчетов, в которых подробно описывается, как солдаты всех уровней дезертируют с постов или отказываются сражаться.