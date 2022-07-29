В Белом доме провели секретный брифинг по Украине. Конгрессменам назвали потери России за время войны в Украине

Слоткин была на секретном брифинге в Белом доме. Она говорит, что более 80% сухопутных войск РФ "скованы и очень измотаны" Фото: ЕРА

По словам Слоткин, эту цифру озвучили на брифинге представители администрации.

Также конгрессменам рассказали, что, по данным Белого дома, российская армия обессилена. "Нам сказали, что более 80% их сухопутных войск скованы и они очень измотаны", – говорит Слоткин.

По ее словам, основной темой брифинга была помощь Украине, которую США могут предоставить в ближайшие три – шесть недель.

Она также рассказала, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка предоставления Украине ракет ATACMS к реактивным системам залпового огня HIMARS с дальностью стрельбы более 280 км. Слоткин выразила мнение, что в США "услышали очень четко" от президента Украины Владимира Зеленского, "что украинцы хотят дать России по зубам несколько раз до наступления зимы". 25 июля глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит говорил, что представители обеих палат Конгресса США выступают за передачу Украине ракет ATACMS.