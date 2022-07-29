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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белом доме провели секретный брифинг по Украине. Конгрессменам назвали потери России за время войны в Украине

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Слоткин была на секретном брифинге в Белом доме. Она говорит, что более 80% сухопутных войск РФ "скованы и очень измотаны"
Слоткин была на секретном брифинге в Белом доме. Она говорит, что более 80% сухопутных войск РФ "скованы и очень измотаны"
Фото: ЕРА

В Белом доме провели 27 июля секретный брифинг по ситуации в Украине, по его итогам член Палаты представителей Конгресса США, демократ Элисса Слоткин рассказала CNN, что более 75 тыс. российских военнослужащих были убиты или ранены за время войны в Украине (вероятно, речь идет о периоде полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля).

По словам Слоткин, эту цифру озвучили на брифинге представители администрации.

Также конгрессменам рассказали, что, по данным Белого дома, российская армия обессилена. "Нам сказали, что более 80% их сухопутных войск скованы и они очень измотаны", – говорит Слоткин.

По ее словам, основной темой брифинга была помощь Украине, которую США могут предоставить в ближайшие три – шесть недель.

Она также рассказала, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка предоставления Украине ракет ATACMS к реактивным системам залпового огня HIMARS с дальностью стрельбы более 280 км. Слоткин выразила мнение, что в США "услышали очень четко" от президента Украины Владимира Зеленского, "что украинцы хотят дать России по зубам несколько раз до наступления зимы". 25 июля глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит говорил, что представители обеих палат Конгресса США выступают за передачу Украине ракет ATACMS.

Контекст:

Россия за время полномасштабного вторжения в Украину официально озвучивала свои потери только дважды: 2-го и 25 марта (соответственно, 498 и 1351 погибший). Журналисты "Медиазоны", ссылаясь на открытые источники, смогли к 29 июля подтвердить 5185 смертей российских военных. Речь идет о тех погибших, чьи тела можно идентифицировать. Их процент от всех потерь, по оценке журналиста-расследователя Христо Грозева, составляет 10–15% от всего количества убитых в Украине оккупантов.

В Генеральном штабе ВСУ утром 29 июля сообщали, что РФ потеряла за время вторжения более 40 тыс. военных убитыми.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, раненые, РСЗО, война России против Украины, конгрессмены, брифинг, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты, HIMARS
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