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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия уже четыре месяца не сообщала о своих потерях, но только убитыми уже почти 40 тыс. – Зеленский

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По словам Зеленского, количество раненых российских военных за период с 24 февраля составляет десятки тысяч
По словам Зеленского, количество раненых российских военных за период с 24 февраля составляет десятки тысяч
Фото: ЕРА

За время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла почти 40 тыс. военнослужащих только убитыми, еще десятки тысяч получили ранения. Об этом 26 июля в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует сайт Офиса президента.

"Уже четыре месяца российское государство не сообщало своим гражданам никакой информации – даже отцензурированной – о потерях оккупационного контингента. Полное молчание. Ничего не публиковалось и не говорилось в многочисленных интервью и выступлениях на политическом и военном уровнях. Впрочем, это количество уже почти 40 тысяч – столько человек российская армия потеряла убитыми за время от 24 февраля. А еще десятки тысяч раненых, изуродованных", – сказал он. 

Зеленский призвал всех, у кого остались контакты с россиянами, сообщать им эту цифру. 

"Если российское государство не говорит этого официально, и даже в общих чертах, это означает, что каждый и каждая, кто сохранил какие-либо контакты в России или информационное влияние на их общество, должен доносить этот простой факт до тех, до кого может. 40 тысяч одних только убитых оккупантов", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия за время полномасштабного вторжения в Украину официально озвучивала свои потери только дважды: 2-го и 25 марта (соответственно, 498 и 1351 погибший). Журналисты "Медиазоны", ссылаясь на открытые источники, смогли к 15 июля подтвердить 4760 смертей российских военных. Речь идет о тех погибших, чьи тела можно идентифицировать. Их процент от всех потерь, по оценке журналиста-расследователя Христо Грозева, составляет 10–15% от всего количества тел убитых в Украине оккупантов. 

В Генеральном штабе ВСУ утром 26 июля сообщали, что РФ потеряла за время вторжения около 39 870 военных. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: раненые, Владимир Зеленский, война России против Украины, погибшие, потери России
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