Россия уже четыре месяца не сообщала о своих потерях, но только убитыми уже почти 40 тыс. – Зеленский

"Уже четыре месяца российское государство не сообщало своим гражданам никакой информации – даже отцензурированной – о потерях оккупационного контингента. Полное молчание. Ничего не публиковалось и не говорилось в многочисленных интервью и выступлениях на политическом и военном уровнях. Впрочем, это количество уже почти 40 тысяч – столько человек российская армия потеряла убитыми за время от 24 февраля. А еще десятки тысяч раненых, изуродованных", – сказал он.

Зеленский призвал всех, у кого остались контакты с россиянами, сообщать им эту цифру.

"Если российское государство не говорит этого официально, и даже в общих чертах, это означает, что каждый и каждая, кто сохранил какие-либо контакты в России или информационное влияние на их общество, должен доносить этот простой факт до тех, до кого может. 40 тысяч одних только убитых оккупантов", – подчеркнул он.

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