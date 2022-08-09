Пентагон: Ракеты для NASAMS поставят в Украину к прибытию самих систем – в ближайшие месяцы

8 августа в Пентагоне объявили о крупнейшем пакете разовой военной помощи США для Украины на $1 млрд. Это 18-й пакет военной помощи Украине от США с августа 2021 года.

"В этом пакете нет NASAMS, есть ракеты AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готовятся", – сказал Каль.

По его словам, ожидается, что комплексы прибудут в Украину в течение следующих месяцев.

"Поставка ракет AMRAAM, которые можно использовать для NASAMS, займет некоторое время – их необходимо проверить, чтобы убедиться, что все ракеты в хорошем состоянии, и тогда они доберутся туда вовремя к прибытию NASAMS", – пояснил замминистра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)