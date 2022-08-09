Пентагон: Ракеты для NASAMS поставят в Украину к прибытию самих систем – в ближайшие месяцы

8 августа в Пентагоне объявили о крупнейшем пакете разовой военной помощи США для Украины на $1 млрд. Это 18-й пакет военной помощи Украине от США с августа 2021 года.
"В этом пакете нет NASAMS, есть ракеты AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готовятся", – сказал Каль.
По его словам, ожидается, что комплексы прибудут в Украину в течение следующих месяцев.
"Поставка ракет AMRAAM, которые можно использовать для NASAMS, займет некоторое время – их необходимо проверить, чтобы убедиться, что все ракеты в хорошем состоянии, и тогда они доберутся туда вовремя к прибытию NASAMS", – пояснил замминистра.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
The New York Times со ссылкой на слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана писала 27 июня, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности. Это решение было принято на саммите G7, который проходил в Германии с 26-го по 28 июня, после того как "Россия ракетами обстреляла столицу Украины Киев". Другой чиновник США, имя которого не называют, сказал NYT, что это будут установки NASAMS.
Поставку двух передовых систем ПВО NASAMS в Пентагоне анонсировали 1 июля, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины с августа 2021 года.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил 14 июля в эфире "Радио НВ", что США предоставят Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Он отметил, что точное количество ЗРК, которые получит Украина, не может быть обнародовано. Однако "речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов".
30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.