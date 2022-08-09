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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон: Ракеты для NASAMS поставят в Украину к прибытию самих систем – в ближайшие месяцы

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Поставку Украине двух систем ПВО NASAMS в Пентагоне анонсировали 1 июля
Поставку Украине двух систем ПВО NASAMS в Пентагоне анонсировали 1 июля
Фото: EPA (иллюстративное)

Боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, предусмотренные в новом пакете помощи США Украине, будут поставлены вместе с самими комплексами. Об этом сообщил 8 августа заместитель министра обороны США Колин Каль на брифинге, опубликованном на сайте Пентагона.

8 августа в Пентагоне объявили о крупнейшем пакете разовой военной помощи США для Украины на $1 млрд. Это 18-й пакет военной помощи Украине от США с августа 2021 года.

"В этом пакете нет NASAMS, есть ракеты AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готовятся", – сказал Каль.

По его словам, ожидается, что комплексы прибудут в Украину в течение следующих месяцев.

"Поставка ракет AMRAAM, которые можно использовать для NASAMS, займет некоторое время – их необходимо проверить, чтобы убедиться, что все ракеты в хорошем состоянии, и тогда они доберутся туда вовремя к прибытию NASAMS", – пояснил замминистра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

The New York Times со ссылкой на слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана писала 27 июня, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности. Это решение было принято на саммите G7, который проходил в Германии с 26-го по 28 июня, после того как "Россия ракетами обстреляла столицу Украины Киев". Другой чиновник США, имя которого не называют, сказал NYT, что это будут установки NASAMS.

Поставку двух передовых систем ПВО NASAMS в Пентагоне анонсировали 1 июля, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины с августа 2021 года.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил 14 июля в эфире "Радио НВ", что США предоставят Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Он отметил, что точное количество ЗРК, которые получит Украина, не может быть обнародовано. Однако "речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов".

30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.

Теги: США, Пентагон, ПВО, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, ракеты, NASAMS, Колин Каль
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