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Россия в Беларуси накапливает силы для массированного ракетного удара по Украине – "Беларускі Гаюн"

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Анализ обстановки на аэродроме в Зябровке доказывает, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины сохраняется, отметила группа "Беларускі Гаюн"
Анализ обстановки на аэродроме в Зябровке доказывает, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины сохраняется, отметила группа "Беларускі Гаюн"
Фото: Maxar Technologies / Twitter

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила 15 августа в Telegram, что на территории аэродрома Зябровка в Гомельской области (Беларусь) находится до 14 ЗРК С-400 и около 60 ракет к ним.

В частности, по данным проекта журналиста Антона Мотолько, на аэродроме находятся:

  • от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", три РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", два ЗРПК "Панцирь";
  • склад боеприпасов с минимумом 15–60 ракетами для ЗРК С-300/400.

Также подтверждено, что Россия самолетами Ил-76 ВКС РФ подвозит ракеты для С-400 в аэропорт Гомель, откуда их транспортируют на аэродром Зябровка.

"Анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели. Об этом говорит и то, что с момента последнего массированного обстрела – 28 июля – с территории Беларуси по Украине не выпустили ни одной ракеты", – говорится в сообщении проекта.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

4 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Беларусь провела проверку боевой готовности сил специальных операций.

7 августа Генштаб ВСУ сообщил, что РФ разворачивает дополнительные силы и средства ПВО на территории Беларуси.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, аэродром, боеприпасы, самолеты, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Гомель
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