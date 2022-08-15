Россия в Беларуси накапливает силы для массированного ракетного удара по Украине – "Беларускі Гаюн"

Анализ обстановки на аэродроме в Зябровке доказывает, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины сохраняется, отметила группа "Беларускі Гаюн" Фото: Maxar Technologies / Twitter

В частности, по данным проекта журналиста Антона Мотолько, на аэродроме находятся:

от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", три РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", два ЗРПК "Панцирь";

склад боеприпасов с минимумом 15–60 ракетами для ЗРК С-300/400.

Также подтверждено, что Россия самолетами Ил-76 ВКС РФ подвозит ракеты для С-400 в аэропорт Гомель, откуда их транспортируют на аэродром Зябровка.

"Анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели. Об этом говорит и то, что с момента последнего массированного обстрела – 28 июля – с территории Беларуси по Украине не выпустили ни одной ракеты", – говорится в сообщении проекта.