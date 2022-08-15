Россия в Беларуси накапливает силы для массированного ракетного удара по Украине – "Беларускі Гаюн"

В частности, по данным проекта журналиста Антона Мотолько, на аэродроме находятся:
Также подтверждено, что Россия самолетами Ил-76 ВКС РФ подвозит ракеты для С-400 в аэропорт Гомель, откуда их транспортируют на аэродром Зябровка.
"Анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели. Об этом говорит и то, что с момента последнего массированного обстрела – 28 июля – с территории Беларуси по Украине не выпустили ни одной ракеты", – говорится в сообщении проекта.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.
4 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Беларусь провела проверку боевой готовности сил специальных операций.
7 августа Генштаб ВСУ сообщил, что РФ разворачивает дополнительные силы и средства ПВО на территории Беларуси.