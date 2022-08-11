"Беларускі Гаюн": Взрывы на аєэодроме Зябровка могли уничтожить танк и радиолокатор комплекса С-400

В Гомельской области мог взорваться радар подсвета для С-400 Фото: radartutorial.eu

По предварительным данным, в результате событий ночью был уничтожен танк Т-72 и боекомплект – около 10 снарядов. Подтверждением этого, по мнению мониторинговой группы, является то, что 11 августа вблизи аэродрома "Зябровка" заметили МАЗ белорусских военных с надписью "разминирование".

Помимо этого, онлайн-журнал Defence Blog со ссылкой на свой источник в разведке сообщил, что ночью в Зябровке взорвался российский радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 92Н6Е, который помогает зенитно-ракетным комплексам обнаруживать цели и уничтожать их.

"Если информация достоверна, то как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", которые находятся на аэродроме, теперь являются недееспособными", – говорится в сообщении.

Кроме того, по непроверенной информации, также есть пострадавшие в результате взрывов.

В Гомельской области (Беларусь) в районе аэродрома Зябровка (по данным ВСУ, находится под полным российским контролем) в ночь с 10-го на 11 августа было зафиксировано около восьми "вспышек".

Утром 11 августа пресс-служба минобороны Беларуси сообщила в Telegram, что около 23.00 накануне во время контрольного пробега одной из единиц техники после замены двигателя произошло возгорание. В МО Беларуси заявили, что пострадавших в результате инцидента нет.