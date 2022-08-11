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"Беларускі Гаюн": Взрывы на аєэодроме Зябровка могли уничтожить танк и радиолокатор комплекса С-400

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В Гомельской области мог взорваться радар подсвета для С-400
В Гомельской области мог взорваться радар подсвета для С-400
Фото: radartutorial.eu

Белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" 11 августа в Telegram утверждает, что в результате взрывов на военном аэродроме "Зябровка" в Гомельской области Беларуси могла быть повреждена военная техника, расположенная как на аэродроме, так и рядом с ним.

По предварительным данным, в результате событий ночью был уничтожен танк Т-72 и боекомплект – около 10 снарядов. Подтверждением этого, по мнению мониторинговой группы, является то, что 11 августа вблизи аэродрома "Зябровка" заметили МАЗ белорусских военных с надписью "разминирование".

Помимо этого, онлайн-журнал Defence Blog со ссылкой на свой источник в разведке сообщил, что ночью в Зябровке взорвался российский радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 92Н6Е, который помогает зенитно-ракетным комплексам обнаруживать цели и уничтожать их.

"Если информация достоверна, то как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", которые находятся на аэродроме, теперь являются недееспособными", – говорится в сообщении.

Кроме того, по непроверенной информации, также есть пострадавшие в результате взрывов.

В Гомельской области (Беларусь) в районе аэродрома Зябровка (по данным ВСУ, находится под полным российским контролем) в ночь с 10-го на 11 августа было зафиксировано около восьми "вспышек".

Утром 11 августа пресс-служба минобороны Беларуси сообщила в Telegram, что около 23.00 накануне во время контрольного пробега одной из единиц техники после замены двигателя произошло возгорание. В МО Беларуси заявили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

4 августа Генеральный штаб ВСУ сообщал, что Беларусь провела проверку боевой готовности сил специальных операций.

7 августа Генштаб ВСУ сообщил, что РФ разворачивает дополнительные силы и средства ПВО на территории Беларуси.

Теги: Россия, Беларусь, взрыв, танки, аэродром, Минобороны, война России против Украины, Гомель, взрывы, С-400
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