Арестович: На донецком направлении РФ будет кровь из носу пытаться брать Авдеевку, Марьинку и Пески. О Краматорске и Славянске речь даже не идет

"На донецком они будут кровь из носу пытаться брать Авдеевку, Марьинку и Пески", – сказал он.

Гордон упомянул Краматорск и Славянск, на что Арестович ответил: "Об этом даже близко речи не идет".

"Они Северск не пройдут. Бахмут под вопросом. Даже не падение города, а окружение его с севера и юга. Они не тянут, откровенно не тянут. Почему они и перенесли усилия? Потому что понимали, что все бесполезно. Эти попытаются выполнить ближние задачи: Авдеевка, Марьинка, Пески – и доложить о великой победе. Но к этому моменту они физически кончатся, даже если это получится, во что я, в принципе, не очень верю. По соотношению сил", – объяснил он.

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Арестович подчеркнул, что в "донецкое наступление" врага он не верит от слова "совсем".

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube