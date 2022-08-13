Арестович: На донецком направлении РФ будет кровь из носу пытаться брать Авдеевку, Марьинку и Пески. О Краматорске и Славянске речь даже не идет

"На донецком они будут кровь из носу пытаться брать Авдеевку, Марьинку и Пески", – сказал он.
Гордон упомянул Краматорск и Славянск, на что Арестович ответил: "Об этом даже близко речи не идет".
"Они Северск не пройдут. Бахмут под вопросом. Даже не падение города, а окружение его с севера и юга. Они не тянут, откровенно не тянут. Почему они и перенесли усилия? Потому что понимали, что все бесполезно. Эти попытаются выполнить ближние задачи: Авдеевка, Марьинка, Пески – и доложить о великой победе. Но к этому моменту они физически кончатся, даже если это получится, во что я, в принципе, не очень верю. По соотношению сил", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Арестович подчеркнул, что в "донецкое наступление" врага он не верит от слова "совсем".
Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.