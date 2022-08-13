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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: На донецком направлении РФ будет кровь из носу пытаться брать Авдеевку, Марьинку и Пески. О Краматорске и Славянске речь даже не идет

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Арестович считает, что оккупанты Северск не пройдут
Арестович считает, что оккупанты Северск не пройдут
Фото: radiosvoboda.org

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал дальнейшие действия российских войск на Донбассе.

"На донецком они будут кровь из носу пытаться брать Авдеевку, Марьинку и Пески", – сказал он.

Гордон упомянул Краматорск и Славянск, на что Арестович ответил: "Об этом даже близко речи не идет".

"Они Северск не пройдут. Бахмут под вопросом. Даже не падение города, а окружение его с севера и юга. Они не тянут, откровенно не тянут. Почему они и перенесли усилия? Потому что понимали, что все бесполезно. Эти попытаются выполнить ближние задачи: Авдеевка, Марьинка, Пески – и доложить о великой победе. Но к этому моменту они физически кончатся, даже если это получится, во что я, в принципе, не очень верю. По соотношению сил", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Арестович подчеркнул, что в "донецкое наступление" врага он не верит от слова "совсем".

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Славянск, война, Донбасс, Краматорск, Северск, Марьинка, Авдеевка, Пески, Алексей Арестович, советник, наступление, война России против Украины, Бахмут, войска
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