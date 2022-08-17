Стало известно имя бойца ВСУ, который ликвидировал лучшего вертолетчика России

"В апреле 93-я ОМБр "Холодный Яр" отчиталась о сбивании российского вертолета Ка-52 "Аллигатор". Он упал перед позициями бригады в районе села Гусаровка Балаклейского района Харьковской области", – сказано в сообщении.
В ВСУ отметили, что тогда украинские бойцы не смогли полноценно изучить место падения вертолета – им удалось лишь вскользь осмотреть обломки ночью, а затем совершить несколько облетов с помощью дрона.
"И вот наконец в июне группа разведчиков ГУР МО и журналист Юрий Бутусов смогли попасть на место падения вертолета. И выяснить, что военный нашей бригады солдат Ильюк Артур Григорьевич, сделавший удачный выстрел из ПЗРК "Игла", ликвидировал лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Василия Клещенко", – сообщили в бригаде.
Фотографию бойца ВСУ не обнародовали.
Украинский журналист Юрий Бутусов 8 августа, подводя итоги поисковой операции, сообщил о ликвидации российского пилота Василия Клещенко, которого он назвал "лучшим российским вертолетчиком".
Бутусов отметил, что полковник ВС РФ Клещенко, заместитель начальника 344-го Государственного центра армейской авиации, был лучшим в РФ специалистом по самым современным вертолетам Ка-52 ВКС России. В частности, он возглавлял парад вертолетов над Красной площадью 9 мая 2021 года.
"Очень надеюсь, что сможем познакомиться с украинским героем, который добился этой впечатляющей победы. Наш оператор ПЗРК сбил опытнейшего Клещенко ночью, на сверхмалой высоте, в самое короткое время, над российскими позициями – он заслуживает высшей государственной награды и всяческой помощи", – писал тогда Бутусов.
По данным Генштаба на 17 августа, потери российских оккупантов составили около 44 100 военных, 1886 танков, 233 самолета, 196 вертолетов, 15 кораблей и катеров.
Министр обороны Украины Алексей Резников 17 августа заявил, что российские войска, по разным данным, потеряли около трети сил, которые были задействованы для полномасштабного вторжения в Украину, в том числе до тысячи пилотов разного уровня.