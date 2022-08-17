Стало известно имя бойца ВСУ, который ликвидировал лучшего вертолетчика России

"В апреле 93-я ОМБр "Холодный Яр" отчиталась о сбивании российского вертолета Ка-52 "Аллигатор". Он упал перед позициями бригады в районе села Гусаровка Балаклейского района Харьковской области", – сказано в сообщении.

В ВСУ отметили, что тогда украинские бойцы не смогли полноценно изучить место падения вертолета – им удалось лишь вскользь осмотреть обломки ночью, а затем совершить несколько облетов с помощью дрона.

"И вот наконец в июне группа разведчиков ГУР МО и журналист Юрий Бутусов смогли попасть на место падения вертолета. И выяснить, что военный нашей бригады солдат Ильюк Артур Григорьевич, сделавший удачный выстрел из ПЗРК "Игла", ликвидировал лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Василия Клещенко", – сообщили в бригаде.

Фотографию бойца ВСУ не обнародовали.

Украинский журналист Юрий Бутусов 8 августа, подводя итоги поисковой операции, сообщил о ликвидации российского пилота Василия Клещенко, которого он назвал "лучшим российским вертолетчиком".

Бутусов отметил, что полковник ВС РФ Клещенко, заместитель начальника 344-го Государственного центра армейской авиации, был лучшим в РФ специалистом по самым современным вертолетам Ка-52 ВКС России. В частности, он возглавлял парад вертолетов над Красной площадью 9 мая 2021 года.

"Очень надеюсь, что сможем познакомиться с украинским героем, который добился этой впечатляющей победы. Наш оператор ПЗРК сбил опытнейшего Клещенко ночью, на сверхмалой высоте, в самое короткое время, над российскими позициями – он заслуживает высшей государственной награды и всяческой помощи", – писал тогда Бутусов.