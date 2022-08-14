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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: После высадки десанта в Гостомеле россияне должны были высадиться на Печерск, чтобы брать Офис президента и правительственный квартал

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Арестович поделился воспоминаниями о первом дне войны
Арестович поделился воспоминаниями о первом дне войны
Фото:.president.gov.ua

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в планы российских оккупантов в первые дни полномасштабного вторжения входила высадка десанта в центре Киева для штурма правительственного квартала.

Арестович вспоминает, что он утром 24 февраля "поехал воевать", а его семья осталась дома.

"Я никого не эвакуировал, никого не отсылал. А потом, когда уже десант на Гостомель [высадился], следующий десант должен был быть на Печерск, чтобы брать Офис президента и правительственный квартал. Они должны были садиться на площади Славы и к музею Великой Отечественной войны – ну чтобы поближе и где могут сесть вертолеты", – говорит он.

Советник главы ОП вспоминает, что после первого брифинга, который Офис президента дал на Банковой, журналистов попросили уйти, "потому что офис уже в оборону становился: автоматы, бронежилеты, воевать готовились, отбиваться".

"И в это время мне звонит жена и говорит: "Попал снаряд в 150 метрах от дома". Я говорю: "Ну если что – в подвал". Через 10 минут она звонит: "Второй снаряд попал к соседям – разрушил соседский дом вообще". И я говорю: "Ну тогда, значит, к родителям езжайте". Родители живут в месте более-менее безопасном. Она начала собирать вещи. А у нас две собаки, маленькие дети кричат... Короче, целая история. Дети же ничего не понимают. Им весело", – поделился Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

В первые дни полномасштабного вторжения России в районе здания Офиса президента велась борьба с диверсионными разведывательными группами РФ, заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

The Times 4 марта писала, что на президента Украины Владимира Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Украина, Гостомель, авиация, вертолет, ПВО, Жуляны, вторжение, Алексей Арестович, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Офис президента Украины, российские оккупанты
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