Арестович: После высадки десанта в Гостомеле россияне должны были высадиться на Печерск, чтобы брать Офис президента и правительственный квартал

Арестович вспоминает, что он утром 24 февраля "поехал воевать", а его семья осталась дома.

"Я никого не эвакуировал, никого не отсылал. А потом, когда уже десант на Гостомель [высадился], следующий десант должен был быть на Печерск, чтобы брать Офис президента и правительственный квартал. Они должны были садиться на площади Славы и к музею Великой Отечественной войны – ну чтобы поближе и где могут сесть вертолеты", – говорит он.

Советник главы ОП вспоминает, что после первого брифинга, который Офис президента дал на Банковой, журналистов попросили уйти, "потому что офис уже в оборону становился: автоматы, бронежилеты, воевать готовились, отбиваться".

"И в это время мне звонит жена и говорит: "Попал снаряд в 150 метрах от дома". Я говорю: "Ну если что – в подвал". Через 10 минут она звонит: "Второй снаряд попал к соседям – разрушил соседский дом вообще". И я говорю: "Ну тогда, значит, к родителям езжайте". Родители живут в месте более-менее безопасном. Она начала собирать вещи. А у нас две собаки, маленькие дети кричат... Короче, целая история. Дети же ничего не понимают. Им весело", – поделился Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube