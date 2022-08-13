Арестович: За Ермаком следит штук 20 спецслужб. Стали бы с ним иметь дело по таким чувствительным темам, как передача вооружений, если бы были обоснованные подозрения, что он – агент РФ?

"Что касается Ермака: как за [бывшим первым замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Русланом] Демченко, так и за ним следит примерно штук 20 спецслужб, очень пристально. А поскольку он имеет абсолютный доступ ко всем межгосударственным тайнам взаимоотношения Украины и США, можете представить, как за ним следят. И у меня вопрос: стали бы иметь люди дело с человеком по таким чувствительным темам, как передача вооружений, выигрыш войны, переформатирование системы безопасности в Европе и в конце концов во всем мире, если бы у них были обоснованные (подчеркиваю, обоснованные) подозрения, что он – агент? Если потом выяснится, что он – агент, мы с вами запишем не одну передачу и не одну книгу можно будет написать по одной простой причине: что агентов такого уровня, по-моему, не было никогда и нигде", – сказал Арестович.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц 8 июля обратилась к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой ОПУ Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией". В письме она упомянула также замглавы ОПУ Олега Татарова, которого обвинила в затягивании назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В МИД Украины раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и вовлечь наше государство во внутреннюю политику США".

9 июля демократ Марси Каптур, которая является сопредседателем проукраинского кокуса в Конгрессе США, выразила поддержку Офису президента Украины. Она, в частности, заявила, что "те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны", помогают президенту РФ Владимиру Путину и его пропагандистам.

Спартц ответила, что Каптур слушает "карманных бюрократов Андрея Ермака". 11 июля она заявила, что глава ОПУ должен уйти в отставку.

12 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у СНБО нет никаких документов, подтверждающих якобы связи Ермака с РФ.