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Спартц написала Байдену еще одно письмо с опасениями относительно Ермака

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Спартц написала Байдену о дополнительных опасениях относительно Ермака
Спартц написала Байдену о дополнительных опасениях относительно Ермака
Фото: ЕРА

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц, которая в начале июля попросила президента США Джо Байдена проверить "российские связи" главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, написала Байдену еще одно письмо о главе ОПУ.

Об этом сообщила ее пресс-служба 26 июля. 

Спартц 8 июля обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".

В письме она упомянула и замглавы ОП Олега Татарова, которого обвинила в затягивании назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В новом письме она также упоминает о Татарове. 

"Сегодня конгрессвумен Спартц направила письмо президенту Байдену, чтобы привлечь внимание к последним событиям в Украине, включая дополнительные опасения по поводу Андрея Ермака. Конгрессвумен Спартц призвала администрацию Байдена создать совместную целевую группу в министерстве обороны [США] для реализации согласованной стратегии, надлежащего надзора за критически важной инфраструктурой и упорядоченной логистики летальной помощи", – говорится в релизе. 

Это письмо является продолжением первого обращения к Байдену относительно Ермака, сказано в сообщении.

"Отсутствие назначения антикоррупционного прокурора и беспокойство, высказанное нашими военными и оборонными подрядчиками, а также некоторыми союзниками по НАТО, вызывают тревогу по поводу национальной безопасности и требуют должного внимания со стороны администрации Байдена", – говорится в релизе. 

Письмо Спартц Байдену тоже опубликовано на ее сайте. 

Конгрессвумен считает, что Ермак затягивает назначение нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

"В результате давления Киев наконец-то определил Александра Клименко антикоррупционным прокурором после того, как Олег Татаров, ставленник господина Ермака, почти два года затягивал это. Хотя этот процесс еще не завершен и нуждается в дополнительных действиях со стороны генпрокурора. Недавно Киев также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора. Похоже, господин Ермак может попытаться назначить партийного прокурора через парламентское большинство Зеленского, что фактически может саботировать работу Клименко", – заявила она еще до того, как Верховная Рада поддержала назначение нардепа от "Слуги народа" юриста Андрея Костина генеральным прокурором Украины. 

Спартц призывает внимательно следить за этим, пишет о "тревожном накоплении власти" Ермаком и отмечает, что Киев "под недавним давлением" провел ряд кадровых изменений на ключевых постах, но не конкретизирует, кого именно имеет в виду. 

"Еще одним примером злоупотребления властью является недавнее издание секретных указов о лишении украинского гражданства без надлежащей правовой процедуры", – пишет конгрессвумен, упоминая о ситуации с главой штаба теробороны Днепра, бизнесменом Геннадием Корбаном. Спартц рассказала, что во время последнего визита в Украину "провела короткую встречу" с Корбаном в Днепре. По ее мнению, Ермак объявил "охоту на ведьм" на всех, с кем она встречалась в Украине и кто не является "марионетками" главы ОП. 

Контекст:

Спартц – уроженка Черниговской области, она родилась в 1978 году и выросла в Украине. В 2000 году Спартц выехала в США, а через 20 лет стала первой конгрессвумен украинского происхождения, отмечает "ВВС News Україна"

11 июля вышло интервью Спартц, в котором она высказала мнение, что Украина не готовится к войне, а украинцы "ведут себя так, будто войны нет". В том же интервью она говорила о контроле за тратой средств и сказала, что "проблема не в Ермаке". 

14 июля Ермак предложил Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия. 19 июля Рада создала эту комиссию

Страны НАТО солидарны с борьбой Украины против российского вторжения и уверены в том, что правительство страны обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования, получаемых от Альянса, заявил представитель НАТО. Похожее заявление 14 июля сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, Джо Байден, Геннадий Корбан, Олег Татаров, военная техника, антикоррупционная прокуратура, САП, нардеп Андрей Костин, обращение, письмо, Виктория Спартц
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