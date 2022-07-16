ГОРДОН
 
 
МИР

В Республиканской партии США считают, что позиция Спартц вредит отношениям с Украиной в самый неподходящий момент – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виктория Спартц уроженка Черниговской области, она стала первой конгрессвумен США, которая родилась и выросла в Украине
Виктория Спартц – уроженка Черниговской области, она стала первой конгрессвумен США, которая родилась и выросла в Украине
Фото: EPA

Коллеги члена Палаты представителей США от Республиканской партии Виктории Спартц опасаются, что она своей критикой Киева подрывает усилия в войне против России. Об этом 15 июля написало американское издание Politico со ссылкой на источники в партии.

11 июля Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу Украины, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.

"На конференции Республиканской партии в Палате представителей широко распространены опасения, что ее позиция наносит ущерб отношениям между США и Украиной в самый неподходящий момент и что ею играют силы, которые стремятся ослабить западный альянс. Ястребы Республиканской партии, выступающие за национальную безопасность, также опасаются, что крыло их партии MAGA, где уже существует сопротивление поддержке Украины, укажет на комментарии Спартц в качестве оправдания", – пишет автор статьи Кристофер Миллер.

В партии обеспокоены тем, что публичный разрыв Спартц с президентом Украины Владимиром Зеленским и ее обвинения в коррупции в адрес его ближайших помощников могут стать началом для проблем с поддержкой США Украины, особенно по мере приближения промежуточных выборов в Штатах.

Один из депутатов от Республиканской партии, работающий в комитете по иностранным делам Палаты представителей, заявил обозревателю, что наивность Спартц вредит американскому народу, нашему собственному народу и может навредить военным усилиям.

"Это не помогает тому, что мы пытаемся сделать, и я не уверен, что ее факты точны… Мы проверили этих людей", – цитирует парламентария издание.

Сенатор Линдси Грэм, республиканец от Конгресса США, которая работала со Спартц над законодательством, касающимся Украины, заявила, что не разделяет ее критики.

"Я считаю, что правительство Зеленского и украинский народ с честью приняли вызов этого времени. В интересах нашей национальной безопасности поддерживать украинский народ и его избранное руководство", – сказала она в комментарии.

Politico пишет, что у Спартц есть несколько защитников среди республиканцев в Палате представителей, но многие из них уклонились от обсуждения ее замечаний, утверждая, что она действует из лучших побуждений в целом и привязана к Украине.

"Виктория была решительным сторонником предоставления народу Украины инструментов, необходимых для противодействия [президенту РФ Владимиру] Путину", – заявил на пресс-конференции на этой неделе член Палаты представителей Стив Скализ.

Издание отмечает, что Спартц отказалась назвать источники своих утверждений об украинской власти, в то время как они продолжают вызывать серьезное сопротивление не только со стороны украинских официальных лиц, но и со стороны американцев, таких как бывший посол США в России Майкл Макфол, который работает непосредственно с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком над политикой санкций.

"Ермак определенно не кажется мне пророссийским. Он резко настроен против Путина и его варварского режима. Если так, то зачем ему побуждать нашу группу думать о новых и творческих способах наказания россиян? И почему тогда российское правительство наложило санкции на многих членов нашей рабочей группы, включая даже моего научного сотрудника?" – заявил Макфол.

Контекст:

Спартц – уроженка Черниговской области, она родилась в 1978 году. В 2000 году Спартц выехала в США, а через 20 лет стала первой конгрессвумен, которая родилась и выросла в Украине, отмечает "ВВС News Україна".

Спартц 8 июля обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, и проверить информацию о "его предполагаемых связях с Россией".

В письме она упомянула также замглавы ОП Олега Татарова, которого обвинила в затягивании назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В МИД Украины раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и вовлечь наше государство во внутреннюю политику США".

9 июля демократ Марси Каптур, которая является сопредседателем проукраинского кокуса в Конгрессе США, выразила поддержку Офису президента Украины. Она, в частности, заявила, что "те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны", помогают президенту РФ Владимиру Путину и его пропагандистам.

11 июля вышло интервью Спартц, в котором она высказала мнение, что Украина не готовится к войне, а украинцы "ведут себя так, будто войны нет". В том же интервью она говорила о контроле за тратой средств и сказала, что "проблема не в Ермаке".

Теги: США, Украина, Джо Байден, Линдси Грэм, война России против Украины, Майкл Макфол, Кристофер Миллер, Виктория Спартц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (321138)
2
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер (187404)
3
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон (109274)
4
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (88784)
5
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом (77027)
6
Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить (53498)
7
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты (45625)
8
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу (44734)
 
 
 
 