В Республиканской партии США считают, что позиция Спартц вредит отношениям с Украиной в самый неподходящий момент – СМИ

Виктория Спартц – уроженка Черниговской области, она стала первой конгрессвумен США, которая родилась и выросла в Украине Фото: EPA

11 июля Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу Украины, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.

"На конференции Республиканской партии в Палате представителей широко распространены опасения, что ее позиция наносит ущерб отношениям между США и Украиной в самый неподходящий момент и что ею играют силы, которые стремятся ослабить западный альянс. Ястребы Республиканской партии, выступающие за национальную безопасность, также опасаются, что крыло их партии MAGA, где уже существует сопротивление поддержке Украины, укажет на комментарии Спартц в качестве оправдания", – пишет автор статьи Кристофер Миллер.

В партии обеспокоены тем, что публичный разрыв Спартц с президентом Украины Владимиром Зеленским и ее обвинения в коррупции в адрес его ближайших помощников могут стать началом для проблем с поддержкой США Украины, особенно по мере приближения промежуточных выборов в Штатах.

Один из депутатов от Республиканской партии, работающий в комитете по иностранным делам Палаты представителей, заявил обозревателю, что наивность Спартц вредит американскому народу, нашему собственному народу и может навредить военным усилиям.

"Это не помогает тому, что мы пытаемся сделать, и я не уверен, что ее факты точны… Мы проверили этих людей", – цитирует парламентария издание.

Сенатор Линдси Грэм, республиканец от Конгресса США, которая работала со Спартц над законодательством, касающимся Украины, заявила, что не разделяет ее критики.

"Я считаю, что правительство Зеленского и украинский народ с честью приняли вызов этого времени. В интересах нашей национальной безопасности поддерживать украинский народ и его избранное руководство", – сказала она в комментарии.

Politico пишет, что у Спартц есть несколько защитников среди республиканцев в Палате представителей, но многие из них уклонились от обсуждения ее замечаний, утверждая, что она действует из лучших побуждений в целом и привязана к Украине.

"Виктория была решительным сторонником предоставления народу Украины инструментов, необходимых для противодействия [президенту РФ Владимиру] Путину", – заявил на пресс-конференции на этой неделе член Палаты представителей Стив Скализ.

Издание отмечает, что Спартц отказалась назвать источники своих утверждений об украинской власти, в то время как они продолжают вызывать серьезное сопротивление не только со стороны украинских официальных лиц, но и со стороны американцев, таких как бывший посол США в России Майкл Макфол, который работает непосредственно с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком над политикой санкций.

"Ермак определенно не кажется мне пророссийским. Он резко настроен против Путина и его варварского режима. Если так, то зачем ему побуждать нашу группу думать о новых и творческих способах наказания россиян? И почему тогда российское правительство наложило санкции на многих членов нашей рабочей группы, включая даже моего научного сотрудника?" – заявил Макфол.