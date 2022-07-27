Рада поддержала назначение нардепа Костина на должность генпрокурора

По словам Гончаренко, за проект постановления №7593 "О предоставлении согласия на назначение президентом Украины Андрея Костина на должность генерального прокурора" проголосовало 299 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Проект постановления президент Владимир Зеленский внес в парламент 27 июля. Позже его поддержал комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.
Гончаренко отметил, что президент присутствовал в парламенте во время голосования за Костина и "был там одну минуту".
17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В Офисе президента заявили, что в их ведомствах "пачками" обнаруживают коллаборантов и госизменников.
Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, обязанности главы СБУ возложены на первого заместителя руководителя ведомства Василия Малюка.
19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.