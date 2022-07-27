"И снова "Слуга народа". Неожиданно". Комитет Рады по вопросам правовой политики вместо Костина возглавит Маслов – нардеп

Маслов (на фото) сменит Костина на должности главы комитета Рады по вопросам правовой политики, отметил Гончаренко Фото: Денис Маслов / Facebook

Об этом 27 июля в Telegram сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"И снова "Слуга народа". Неожиданно", – отметил он.

По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, интриги по назначению действующего главы парламентского комитета по вопросам правовой политики, нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина на должность генпрокурора Украины нет.

"Голосов более чем достаточно, даже от "Голоса" будет поддержка, – написал в Telegram Железняк. – С высокой долей вероятности должность следующего председателя правового Комитета ВРУ получит Денис Маслов, судья и юрист. Что считаю очень неплохим выбором".

Нардеп подчеркнул, что должность главы правового Комитета ВРУ "фартовая" – "уже одного председателя [Госбюро расследований] ГБР и двух генпрокуроров дала".