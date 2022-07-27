"И снова "Слуга народа". Неожиданно". Комитет Рады по вопросам правовой политики вместо Костина возглавит Маслов – нардеп

Об этом 27 июля в Telegram сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.
"И снова "Слуга народа". Неожиданно", – отметил он.
По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, интриги по назначению действующего главы парламентского комитета по вопросам правовой политики, нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина на должность генпрокурора Украины нет.
"Голосов более чем достаточно, даже от "Голоса" будет поддержка, – написал в Telegram Железняк. – С высокой долей вероятности должность следующего председателя правового Комитета ВРУ получит Денис Маслов, судья и юрист. Что считаю очень неплохим выбором".
Нардеп подчеркнул, что должность главы правового Комитета ВРУ "фартовая" – "уже одного председателя [Госбюро расследований] ГБР и двух генпрокуроров дала".
17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В Офисе президента заявили, что в их ведомствах "пачками" обнаруживают коллаборантов и госизменников.
Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, обязанности главы СБУ возложены на первого заместителя руководителя ведомства Василия Малюка.
19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.
27 июля комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление Зеленского о назначении Костина генеральным прокурором Украины.