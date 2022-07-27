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ПОЛИТИКА

Зеленский внес в Раду кандидатуру нового генпрокурора

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Костин может стать генпрокурором
Костин может стать генпрокурором
Фото: Andriy Kostin / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить нардепа от "Слуги народа" юриста Андрея Костина на должность генпрокурора.

Соответствующий проект постановления №7593 "О предоставлении согласия на назначение президентом Украины Андрея Костина на должность генерального прокурора" президент зарегистрировал 27 июля.

Контекст:

17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В Офисе президента заявили, что в их ведомствах "пачками" обнаруживают коллаборантов и госизменников.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, обязанности главы СБУ возложены на первого заместителя руководителя ведомства Малюка.

19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.

Согласно сообщениям СМИ, на должность генпрокурора претендовали три кандидата: заместитель Венедиктовой Симоненко, Костин, а также прокурор Киева Олег Кипер.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, нардеп Андрей Костин
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