Зеленский внес в Раду кандидатуру нового генпрокурора

Соответствующий проект постановления №7593 "О предоставлении согласия на назначение президентом Украины Андрея Костина на должность генерального прокурора" президент зарегистрировал 27 июля.
17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В Офисе президента заявили, что в их ведомствах "пачками" обнаруживают коллаборантов и госизменников.
Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, обязанности главы СБУ возложены на первого заместителя руководителя ведомства Малюка.
19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.
Согласно сообщениям СМИ, на должность генпрокурора претендовали три кандидата: заместитель Венедиктовой Симоненко, Костин, а также прокурор Киева Олег Кипер.