Арахамия ожидает, что новый генпрокурор будет назначен в течение 10 дней

"В ближайшие 10 дней ждем назначения нового генерального прокурора. Его первой и самой главной задачей должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – заявил он.
Арахамия призвал конкурсную комиссию в 10-дневный срок завершить все процедуры, касающиеся назначения руководителя САП, чтобы с этим "не было никаких задержек".
Комиссия по отбору главы САП объявила победителя конкурса 19 июля, ведомство работает без постоянного руководителя с августа 2020 года, когда ушел в отставку Назар Холодницкий.
17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В Офисе президента заявили, что в их ведомствах "пачками" обнаруживают коллаборантов и госизменников.
Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, обязанности главы СБУ возложены на первого заместителя руководителя ведомства Малюка.
19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.
Согласно сообщениям СМИ, на должность генпрокурора претендуют три кандидата: заместитель Венедиктовой Симоненко, народный депутат от партии "Слуга народа" юрист Андрей Костин, а также прокурор Киева Олег Кипер.