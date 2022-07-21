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Арахамия ожидает, что новый генпрокурор будет назначен в течение 10 дней

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Арахамия заявил, что главной задачей нового генпрокурора должно стать назначение руководителя САП
Арахамия заявил, что главной задачей нового генпрокурора должно стать назначение руководителя САП
Фото: Давид Арахамія / David Arakhamia / Telegram

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ожидает, что в течение 10 дней будет назначен новый генеральный прокурор Украины. Об этом он написал в Telegram 21 июля.

"В ближайшие 10 дней ждем назначения нового генерального прокурора. Его первой и самой главной задачей должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – заявил он.

Арахамия призвал конкурсную комиссию в 10-дневный срок завершить все процедуры, касающиеся назначения руководителя САП, чтобы с этим "не было никаких задержек".

Комиссия по отбору главы САП объявила победителя конкурса 19 июля, ведомство работает без постоянного руководителя с августа 2020 года, когда ушел в отставку Назар Холодницкий.

Контекст:

17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В Офисе президента заявили, что в их ведомствах "пачками" обнаруживают коллаборантов и госизменников.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, обязанности главы СБУ возложены на первого заместителя руководителя ведомства Малюка.

19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.

Согласно сообщениям СМИ, на должность генпрокурора претендуют три кандидата: заместитель Венедиктовой Симоненко, народный депутат от партии "Слуга народа" юрист Андрей Костин, а также прокурор Киева Олег Кипер.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Андрей Костин, САП, Давид Арахамия, Ирина Венедиктова, назначение, Офис генпрокурора, Алексей Симоненко, Олег Кипер
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