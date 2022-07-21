Арахамия ожидает, что новый генпрокурор будет назначен в течение 10 дней

"В ближайшие 10 дней ждем назначения нового генерального прокурора. Его первой и самой главной задачей должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – заявил он.

Арахамия призвал конкурсную комиссию в 10-дневный срок завершить все процедуры, касающиеся назначения руководителя САП, чтобы с этим "не было никаких задержек".

Комиссия по отбору главы САП объявила победителя конкурса 19 июля, ведомство работает без постоянного руководителя с августа 2020 года, когда ушел в отставку Назар Холодницкий.