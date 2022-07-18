Кулеба: Статус мирных переговоров с РФ – удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову и штурм на востоке

Кулеба: Я всем партнерам говорю просто: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов" Фото: EPA

Журналисты отметили, что россияне "едва ли не при любом случае призывают Украину вернуться к переговорам", и спросили, каков статус переговоров сейчас.

"Статус мирных переговоров – удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову, другим городам и штурмовые действия россиян на востоке Украины. Россияне как мантру повторяют: "С 24 февраля наши цели остались неизменными, изменился только способ их достижения"... Каждое такое заявление россиян демонстрирует не готовность к переговорам, а неизменность конечной цели этой операции – уничтожение Украины", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что никаких встреч или переговоров о мире сейчас нет по вине российской стороны.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах, заявлял, что они могут возобновиться в конце августа, когда Украина будет в более сильной позиции. Комментируя это, Кулеба предложил сначала поменять ситуацию на фронте, а потом обсуждать.

"Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю просто: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов", – сказал министр.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе принципиальной позиции.

"Он не исключает возможности переговоров, но сейчас для этого нет оснований, учитывая агрессивное поведение России. Он очень четко прокоммуницировал это с лидерами намекавших на переговоры стран. Эти лидеры тоже перестали говорить об этом", – отметил Кулеба.