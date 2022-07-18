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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Статус мирных переговоров с РФ – удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову и штурм на востоке

Кулеба: Я всем партнерам говорю просто: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов"
Кулеба: Я всем партнерам говорю просто: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов"
Фото: EPA

Переговоры с Россией возможны только после ее поражения, уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал в интервью Forbes, опубликованном 18 июля.

Журналисты отметили, что россияне "едва ли не при любом случае призывают Украину вернуться к переговорам", и спросили, каков статус переговоров сейчас. 

"Статус мирных переговоров – удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову, другим городам и штурмовые действия россиян на востоке Украины. Россияне как мантру повторяют: "С 24 февраля наши цели остались неизменными, изменился только способ их достижения"... Каждое такое заявление россиян демонстрирует не готовность к переговорам, а неизменность конечной цели этой операции – уничтожение Украины", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что никаких встреч или переговоров о мире сейчас нет по вине российской стороны.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах, заявлял, что они могут возобновиться в конце августа, когда Украина будет в более сильной позиции. Комментируя это, Кулеба предложил сначала поменять ситуацию на фронте, а потом обсуждать.

"Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю просто: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов", – сказал министр. 

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе принципиальной позиции.

"Он не исключает возможности переговоров, но сейчас для этого нет оснований, учитывая агрессивное поведение России. Он очень четко прокоммуницировал это с лидерами намекавших на переговоры стран. Эти лидеры тоже перестали говорить об этом", – отметил Кулеба. 

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". Об этом он говорил 27 июня лидерам G7, писали мировые СМИ. 

ИталияФранция и Германия считают, что условия и формат мирных переговоров должны определяться Украиной, мир не должен быть продиктован РФ, заявляли лидеры стран во время поездки в Киев 16 июня. 

Теги: Россия, переговоры, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война России против Украины, Давид Арахамия
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