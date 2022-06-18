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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арахамия рассказал, когда Украина может возобновить переговоры с РФ с более сильной позиции

Арахамия заявил, что сейчас Украина не рассматривает возможность возобновления переговоров с РФ
Арахамия заявил, что сейчас Украина не рассматривает возможность возобновления переговоров с РФ
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который участвует в переговорах Украины с РФ, считает их можно будет возобновить с более сильной позиции в конце августа. Об этом он заявил в комментарии "Голосу Америки" 17 июня.

На вопрос, что произойдет в конце августа, он заявил: "Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операции по контрнаступлению в некоторых местах".

Арахамия заявил, что по состоянию на сейчас украинская сторона не рассматривает возможность возобновления переговоров с РФ, по крайней мере, до момента, когда Украина не укрепит свои силы, а российские войска не вернутся к позициям, на которых они были до 24 февраля.

"Минимальное приемлемое соглашение было бы, если бы мы их выгнали – или они добровольно отошли на позиции, где они были до 24 февраля", – сказал он.

После этого, по словам политика, можно было бы говорить о возвращении Украине всех суверенных территорий, включая временно оккупированные Крым и районы Донецкой и Луганской областей.

"Мы могли бы рассмотреть какое-то политическое соглашение, вроде того, что мы предлагали в Стамбуле. Мы, например, несколько лет не затрагиваем крымский вопрос. Мы не делаем этого военным путем, но делаем это дипломатическим и политическим способом", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины. 

В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Арахамия во время визита в Вашингтон 15 июня заявил, что Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому не хочет садиться за стол переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.

Теги: Россия, Украина, переговоры, война России против Украины, Давид Арахамия
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