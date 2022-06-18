Арахамия рассказал, когда Украина может возобновить переговоры с РФ с более сильной позиции

На вопрос, что произойдет в конце августа, он заявил: "Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операции по контрнаступлению в некоторых местах".

Арахамия заявил, что по состоянию на сейчас украинская сторона не рассматривает возможность возобновления переговоров с РФ, по крайней мере, до момента, когда Украина не укрепит свои силы, а российские войска не вернутся к позициям, на которых они были до 24 февраля.

"Минимальное приемлемое соглашение было бы, если бы мы их выгнали – или они добровольно отошли на позиции, где они были до 24 февраля", – сказал он.

После этого, по словам политика, можно было бы говорить о возвращении Украине всех суверенных территорий, включая временно оккупированные Крым и районы Донецкой и Луганской областей.

"Мы могли бы рассмотреть какое-то политическое соглашение, вроде того, что мы предлагали в Стамбуле. Мы, например, несколько лет не затрагиваем крымский вопрос. Мы не делаем этого военным путем, но делаем это дипломатическим и политическим способом", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)