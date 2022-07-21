Новым генпрокурором может стать глава прокуратуры Киева Кипер – СМИ

"[Врио генпрокурора Алексей] Симоненко близок в первую очередь [советнику главы Офиса прокурора Олегу] Татарову. А вот Кипер – напрямую в хороших отношениях с Андреем Борисовичем [Ермаком, главой ОП]. Плюс, в отличие от Симоненко, под Кипера будет легче найти голоса в парламенте", – объяснил собеседник журналистов.

Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году. Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления – начальника отдела Генпрокуратуры.

Кипер был люстрирован, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация была безосновательной.

9 июня 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность заместителя прокурора Киева, а 27 июля – прокурора столицы.