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Новым генпрокурором может стать глава прокуратуры Киева Кипер – СМИ

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С июля 2020 года Кипер занимает должность прокурора Киева
С июля 2020 года Кипер занимает должность прокурора Киева
Фото: kyiv.gp.gov.ua

На должность генерального прокурора рассматривают прокурора Киева и бывшего внештатного советника главы Офиса президента Олега Кипера. Об этом изданию "Украинская правда" рассказали источники в команде президента.

"[Врио генпрокурора Алексей] Симоненко близок в первую очередь [советнику главы Офиса прокурора Олегу] Татарову. А вот Кипер – напрямую в хороших отношениях с Андреем Борисовичем [Ермаком, главой ОП]. Плюс, в отличие от Симоненко, под Кипера будет легче найти голоса в парламенте", – объяснил собеседник журналистов.

Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году. Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления – начальника отдела Генпрокуратуры.

Кипер был люстрирован, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация была безосновательной.

9 июня 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность заместителя прокурора Киева, а 27 июля – прокурора столицы.

Контекст:

17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Зеленский добавил, что среди работников прокуратуры и СБУ выявили и продолжают выявлять предателей.

19 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. В этот же день Верховная Рада проголосовала за ее отставку.

"Украинская правда" писала, что на ее должность претендуют двое кандидатов: заместитель Венедиктовой Симоненко, который назначен временно исполняющим обязанности генпрокурора, и народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Костин.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, увольнение, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Олег Кипер
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