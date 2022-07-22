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ПОЛИТИКА

Рада рассмотрит назначение генпрокурора и главы СБУ на ближайшем заседании – нардеп

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В Раде в ближайшее время рассмотрят ряд важных кадровых вопросов, сообщил нардеп
В Раде в ближайшее время рассмотрят ряд важных кадровых вопросов, сообщил нардеп
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада определится с назначением генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины на ближайшем пленарном заседании на следующей неделе. Об этом сообщил в Telegram 22 июля нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"На следующей неделе и ближайшем пленарном заседании будут назначены и новый глава СБУ, и новый генпрокурор Украины", – написал Железняк. 

По его словам, эти вопросы будут первыми в повестке дня заседания. Он не исключил возможность и других кадровых изменений.

В расписании на сайте Верховной Рады дата следующего заседания на момент публикации новости еще не определена. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ожидает, что новый генеральный прокурор Украины будет назначен в течение ближайших 10 дней.

Согласно Конституции Украины, генерального прокурора назначает президент с согласия Верховной Рады, а главу СБУ назначает на должность украинский парламент по представлению главы государства.

По информации СМИ, на должность генпрокурора претендуют три кандидата: заместитель занимавшей эту должность Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко, народный депутат от партии "Слуга народа" юрист Андрей Костин, а также прокурор Киева Олег Кипер.

НВ 22 июля сообщило со ссылкой на источники в окружении президента, что, вероятнее, всего, генпрокурором станет Костин. Он возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. Его также называют "буфером" между Офисом президента и послами G7, пытающимся согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.

"Этот человек действительно будет несколько послушнее Венедиктовой, однако у него есть авторитет среди депутатов. Все же глава комитета", – отметил один из собеседников издания.

Контекст:

17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В Офисе президента заявили, что в их ведомствах "пачками" обнаруживают коллаборантов и госизменников.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, обязанности главы СБУ возложены на первого заместителя руководителя ведомства Малюка.

19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.

Теги: Верховная Рада, СБУ, парламент, Андрей Костин, назначение, Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора, заседание, Ярослав Железняк
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