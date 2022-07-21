Данилов о Венедиктовой и Баканове: Это были не последние увольнения

По словам Данилова (на фото), отставки Венедиктовой и Баканова не являются узурпацией власти, поэтому к ним нужно относиться "спокойнее" Фото: Олексій Данілов / Facebook

По его словам, отставки Венедиктовой и Баканова не являются узурпацией власти, поэтому к ним нужно относиться "спокойнее".

"Звучали определенные фамилии, но я сторонник работы с документами. Скорее всего, это были не последние увольнения, мы еще будем видеть определенные процессы", – сказал Данилов.

Он отметил, что 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ, президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Офис президента всех руководителей фракций и депутатских групп и предложил им на время войны забыть о разногласиях.

"К большому сожалению, через короткий промежуток времени не все сдержали это и начались политические процессы. Конечно, сейчас не до политики, ведь нам нужно выполнить одну задачу на всех – победить", – подчеркнул Данилов.