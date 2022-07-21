Данилов о Венедиктовой и Баканове: Это были не последние увольнения

По его словам, отставки Венедиктовой и Баканова не являются узурпацией власти, поэтому к ним нужно относиться "спокойнее".
"Звучали определенные фамилии, но я сторонник работы с документами. Скорее всего, это были не последние увольнения, мы еще будем видеть определенные процессы", – сказал Данилов.
Он отметил, что 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ, президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Офис президента всех руководителей фракций и депутатских групп и предложил им на время войны забыть о разногласиях.
"К большому сожалению, через короткий промежуток времени не все сдержали это и начались политические процессы. Конечно, сейчас не до политики, ведь нам нужно выполнить одну задачу на всех – победить", – подчеркнул Данилов.
17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Венедиктовой и Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Зеленский добавил, что среди работников прокуратуры и СБУ выявили и продолжают выявлять предателей.
Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году.
Обязанности главы Службы безопасности Украины президент временно возложил на Василия Малюка – первого заместителя Баканова.
19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.