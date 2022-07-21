"Я не гулял на дне рождения Татарова". Ермак ответил на вопрос о связях своего заместителя с временными главами СБУ и ОГП

Ермак: Я не чувствую, что после этих назначений каким-то образом изменился мой статус или мое влияние Фото: president.gov.uа

Так Ермак отреагировал на вопрос о связях его заместителя Олега Татарова с Малюком и Симоненко (оба, по данным "Украинской правды", были на дне рождения Татарова в прошлом году, а Симоненко возглавлял группу прокуроров, расследовавших уголовное производство о взяточничестве, в котором фигурирует Татаров).

Журналист отметила, что в связи с этими назначениями получается, что Татаров усиливает свое влияние, и попросила Ермака прокомментировать это.

"Первое, что могу ответить: я не гулял на дне рождения Татарова, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, были ли они там. И когда президент принимал решения об их назначении, что важно – временно исполняющими обязанности, – это точно не влияло на это решение. Есть соответствующая процедура, согласно которой президент определял, на кого он возлагает эти обязанности. Что касается усиления, эти конспирологические теории я слышу каждый день. Могу сказать, что я как чувствовал себя с первого дня менеджером президента, так и чувствую. У меня нет никаких других целей, кроме служения моей стране и работе президента. Что касается влияния Татарова, он мне эти кандидатуры не предлагал, а я, соответственно, не предлагал президенту. Я не чувствую, что после этих назначений каким-то образом изменился мой статус или мое влияние на эти процессы", – отреагировал Ермак.

Он говорит, что работает 24 часа в сутки семь дней в неделю, занимается вопросами поставок западного оружия Вооруженным силам Украины, санкций против России и гарантий безопасности для Украины.