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"Я не гулял на дне рождения Татарова". Ермак ответил на вопрос о связях своего заместителя с временными главами СБУ и ОГП

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Ермак: Я не чувствую, что после этих назначений каким-то образом изменился мой статус или мое влияние
Ермак: Я не чувствую, что после этих назначений каким-то образом изменился мой статус или мое влияние
Фото: president.gov.uа

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью НВ, которое вышло 19 июля, заявил, что он не предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому кандидатуры Василия Малюка и Алексея Симоненко, назначенных временно исполняющими обязанности руководителей Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора.

Так Ермак отреагировал на вопрос о связях его заместителя Олега Татарова с Малюком и Симоненко (оба, по данным "Украинской правды", были на дне рождения Татарова в прошлом году, а Симоненко возглавлял группу прокуроров, расследовавших уголовное производство о взяточничестве, в котором фигурирует Татаров). 

Журналист отметила, что в связи с этими назначениями получается, что Татаров усиливает свое влияние, и попросила Ермака прокомментировать это. 

"Первое, что могу ответить: я не гулял на дне рождения Татарова, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, были ли они там. И когда президент принимал решения об их назначении, что важно – временно исполняющими обязанности, – это точно не влияло на это решение. Есть соответствующая процедура, согласно которой президент определял, на кого он возлагает эти обязанности. Что касается усиления, эти конспирологические теории я слышу каждый день. Могу сказать, что я как чувствовал себя с первого дня менеджером президента, так и чувствую. У меня нет никаких других целей, кроме служения моей стране и работе президента. Что касается влияния Татарова, он мне эти кандидатуры не предлагал, а я, соответственно, не предлагал президенту. Я не чувствую, что после этих назначений каким-то образом изменился мой статус или мое влияние на эти процессы", – отреагировал Ермак. 

Он говорит, что работает 24 часа в сутки семь дней в неделю, занимается вопросами поставок западного оружия Вооруженным силам Украины, санкций против России и гарантий безопасности для Украины. 

Контекст:

17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В Офисе президента заявили, что в их ведомствах "пачками" обнаруживают коллаборантов и госизменников. 

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Симоненко, обязанности главы СБУ возложены на первого заместителя руководителя ведомства Малюка. 

19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Олег Татаров, Андрей Ермак, Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора, Василий Малюк, Алексей Симоненко
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