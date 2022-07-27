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Комитет Рады поддержал кандидатуру народного депутата Костина на должность генпрокурора – нардеп

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Правоохранительный комитет ВРУ поддержал постановление президента на назначение Костина (на фото) генпрокурором Украины, отметил нардеп Железняк
Правоохранительный комитет ВРУ поддержал постановление президента на назначение Костина (на фото) генпрокурором Украины, отметил нардеп Железняк
Фото: Юридична практика / Facebook

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление президента Владимира Зеленского о назначении нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина генеральным прокурором Украины.

Об этом 27 июля в Telegram сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Правоохранительный комитет ВРУ поддержал постановление президента и предоставление согласия на назначение Костина на должность генпрокурора Украины", – написал нардеп.

По словам Железняка, за соответствующее постановление проголосовало 17 членов комитета, один воздержался.

"У нас снова все кадровые назначения исключительно с партбилетом "Слуги народа". Мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактус", – прокомментировал решение в Telegram нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Контекст:

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В Офисе президента заявили, что в их ведомствах "пачками" обнаруживают коллаборантов и госизменников.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, обязанности главы СБУ возложены на первого заместителя руководителя ведомства Василия Малюка.

19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.

Согласно сообщениям СМИ, на должность генпрокурора претендовали три кандидата: Симоненко, Костин, а также прокурор Киева Олег Кипер.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, Алексей Гончаренко, комитет, президент, Слуга народа, назначение, Офис генпрокурора, нардеп Андрей Костин, Ярослав Железняк, нардеп
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