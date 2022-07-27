Комитет Рады поддержал кандидатуру народного депутата Костина на должность генпрокурора – нардеп

Об этом 27 июля в Telegram сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Правоохранительный комитет ВРУ поддержал постановление президента и предоставление согласия на назначение Костина на должность генпрокурора Украины", – написал нардеп.

По словам Железняка, за соответствующее постановление проголосовало 17 членов комитета, один воздержался.

"У нас снова все кадровые назначения исключительно с партбилетом "Слуги народа". Мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактус", – прокомментировал решение в Telegram нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Контекст:

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В Офисе президента заявили, что в их ведомствах "пачками" обнаруживают коллаборантов и госизменников.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, обязанности главы СБУ возложены на первого заместителя руководителя ведомства Василия Малюка.

19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.

Согласно сообщениям СМИ, на должность генпрокурора претендовали три кандидата: Симоненко, Костин, а также прокурор Киева Олег Кипер.