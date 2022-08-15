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Украинские защитники за сутки сбили два "Орлана" и высокоточную ракету оккупантов – Воздушные силы ВСУ

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ВС ВСУ сбили российскую ракету Х-59
ВС ВСУ сбили российскую ракету Х-59
Фото: milportal.ru

Зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил (ВС) ВСУ за сутки сбили два российских беспилотника (БПЛА) и высокоточную авиационную российскую ракету Х-59, сообщила 15 августа в Telegram пресс-служба Воздушных сил.

"Кроме вертолета Ка-52, о котором мы сообщали утром, в течение суток 15 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и авиационная ракета "воздух – поверхность" Х-59", – сказано в сводке

Все цели сбиты на запорожском направлении, отметили в ВС ВСУ.

Контекст:

По данным Генерального штаба ВСУ на утро 15 августа, общие потери РФ составили около 43,7 тыс. военных, а также 1876 танков, 233 самолета, 195 вертолетов, 787 БПЛА оперативно-тактического уровня, 187 крылатых ракет и тысячи единиц другой техники.

По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

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