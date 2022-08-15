Украинские защитники за сутки сбили два "Орлана" и высокоточную ракету оккупантов – Воздушные силы ВСУ

"Кроме вертолета Ка-52, о котором мы сообщали утром, в течение суток 15 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и авиационная ракета "воздух – поверхность" Х-59", – сказано в сводке

Все цели сбиты на запорожском направлении, отметили в ВС ВСУ.