Украинские защитники за сутки сбили два "Орлана" и высокоточную ракету оккупантов – Воздушные силы ВСУ

"Кроме вертолета Ка-52, о котором мы сообщали утром, в течение суток 15 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и авиационная ракета "воздух – поверхность" Х-59", – сказано в сводке
Все цели сбиты на запорожском направлении, отметили в ВС ВСУ.
По данным Генерального штаба ВСУ на утро 15 августа, общие потери РФ составили около 43,7 тыс. военных, а также 1876 танков, 233 самолета, 195 вертолетов, 787 БПЛА оперативно-тактического уровня, 187 крылатых ракет и тысячи единиц другой техники.
По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.