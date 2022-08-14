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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По Харьковской области били ракетами с территории РФ, ранены три человека – Синегубов.

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Оккупанты обстреливают и наносят ракетные удары по Харьковской области
Оккупанты обстреливают и наносят ракетные удары по Харьковской области
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Ночью с 13 на 14 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Змиевской громаде Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Пострадали три жителя: мужчина (27 лет) и женщины (38 и 74 лет). Состояние – легкое. Повреждены близлежащие дома, авто. Одна из ракет попала на территории объекта критической инфраструктуры", – написал Синегубов.

По его словам, минувшей ночью ударов по Харькову не зафиксировано. Однако 13 августа вечером оккупанты обстреляли зажигательными боеприпасами гражданскую инфраструктуру в Киевском районе города. Горели крыши хозяйственных построек. Пострадавших нет.

В течение суток оккупанты нанесли удары по Богодуховскому, Чугуевскому и Харьковскому районам области. В частности, многократным вражеским обстрелам вновь подверглись Циркуны (горели дома, гаражи, хозяйственные постройки).

В управлении полиции Харьковской области добавили, что под обстрелы оккупантов за сутки попали Харьков, Золочев, Циркуны, Караван и Черкасская Лозовая.

Следователи и криминалисты за сутки проработали 30 фактов разрушений жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров. Повреждены здание учебного заведения, частные и многоквартирные жилые дома, гостиничный комплекс, хозяйственные постройки, коммунальный транспорт, автомобили.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid02Pkh4QoMc5Hb7XSJ8gv3Eeo8wpZ86ZGDw9j1ceP25Toe6y1inwzvZxAZBCgLtTCLxl

За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 25 оперативных выездов, в том числе, потушили девять пожаров, вызванных военными действиями, сообщили в региональном управлении ГСЧС. 

За сутки пиротехники ГСЧС ликвидировали 12 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid0WsweygXrckm5c3kVQE8DE7NZsvcp1zP3c1L1uaQDkuw3cKWhAXE1768F257ZnxKwl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Харьков, пожар, ГСЧС, полиция, Харьковская область, Змиев, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, Олег Синегубов
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