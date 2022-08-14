По Харьковской области били ракетами с территории РФ, ранены три человека – Синегубов.

"Пострадали три жителя: мужчина (27 лет) и женщины (38 и 74 лет). Состояние – легкое. Повреждены близлежащие дома, авто. Одна из ракет попала на территории объекта критической инфраструктуры", – написал Синегубов.

По его словам, минувшей ночью ударов по Харькову не зафиксировано. Однако 13 августа вечером оккупанты обстреляли зажигательными боеприпасами гражданскую инфраструктуру в Киевском районе города. Горели крыши хозяйственных построек. Пострадавших нет.

В течение суток оккупанты нанесли удары по Богодуховскому, Чугуевскому и Харьковскому районам области. В частности, многократным вражеским обстрелам вновь подверглись Циркуны (горели дома, гаражи, хозяйственные постройки).

В управлении полиции Харьковской области добавили, что под обстрелы оккупантов за сутки попали Харьков, Золочев, Циркуны, Караван и Черкасская Лозовая.

Следователи и криминалисты за сутки проработали 30 фактов разрушений жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров. Повреждены здание учебного заведения, частные и многоквартирные жилые дома, гостиничный комплекс, хозяйственные постройки, коммунальный транспорт, автомобили.

За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 25 оперативных выездов, в том числе, потушили девять пожаров, вызванных военными действиями, сообщили в региональном управлении ГСЧС.

За сутки пиротехники ГСЧС ликвидировали 12 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

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