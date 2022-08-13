В Харьковской области за сутки ранены трое жителей, среди них подросток в тяжелом состоянии. Ночью пострадали две харьковчанки

Были повреждены дома и хозяйственные постройки. В течение суток медики госпитализировали с ранениями троих гражданских. В Харьковском районе ранен мужчина 56 лет. В Богодуховском – женщина 84 лет и 13-летний подросток, он в тяжелом состоянии.

Синегубов также сообщил, что в ночь на 13 августа оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову.

"В Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар возле колледжа. Взрывной волной повредило здание. В Немышлянском районе ракета ударила в газон перед гостинично-ресторанным комплексом. Повреждены троллейбусы, легковые автомобили, выбиты стекла в домах. Женщинам 74 и 50 лет медики оказали помощь на месте", – написал глава ОВА.

Сотрудники полиции зафиксировали 15 фактов разрушений жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров, сообщили в управлении Нацполиции в Харьковской области.

От вражеских обстрелов пострадали агрофирма и учебное заведение, административное здание, частные и многоквартирные жилые дома.

Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки девять раз выезжали на пожары, вызванные военными действиями. Враг продолжает массированно обстреливать, в частности, село Циркуны Харьковского района, где за сутки произошло пять пожаров.

"Горели хозяйственные постройки, гараж и жилой дом. В результате обстрела пострадал мужчина, который с диагнозом "осколочные ранения" был госпитализирован", – сообщила пресс-служба управления ГСЧС в Харьковской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)