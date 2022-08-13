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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки ранены трое жителей, среди них подросток в тяжелом состоянии. Ночью пострадали две харьковчанки

Россияне не прекращают обстрелы Харькова и Харьковской области
Россияне не прекращают обстрелы Харькова и Харьковской области
Фото: Поліція Харківської області / Telegram

В течение суток 12 августа оккупанты обстреливали Харьковский, Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы области. Об этом сообщил утром 13 августа глава ОВА Олег Синегубов.

Были повреждены дома и хозяйственные постройки. В течение суток медики госпитализировали с ранениями троих гражданских. В Харьковском районе ранен мужчина 56 лет. В Богодуховском – женщина 84 лет и 13-летний подросток, он в тяжелом состоянии.

Синегубов также сообщил, что в ночь на 13 августа оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову

"В Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар возле колледжа. Взрывной волной повредило здание. В Немышлянском районе ракета ударила в газон перед гостинично-ресторанным комплексом. Повреждены троллейбусы, легковые автомобили, выбиты стекла в домах. Женщинам 74 и 50 лет медики оказали помощь на месте", – написал глава ОВА.

Сотрудники полиции зафиксировали 15 фактов разрушений жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров, сообщили в управлении Нацполиции в Харьковской области. 

От вражеских обстрелов пострадали агрофирма и учебное заведение, административное здание, частные и многоквартирные жилые дома. 

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid02PPcWfDQuDhEnrkZ6c2cGaCVSNQsEZ54wRocRhb6k2kuoSbK6VDJkBGzoRKDPbNXEl

Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки девять раз выезжали на пожары, вызванные военными действиями. Враг продолжает массированно обстреливать, в частности, село Циркуны Харьковского района, где за сутки произошло пять пожаров.

"Горели хозяйственные постройки, гараж и жилой дом. В результате обстрела пострадал мужчина, который с диагнозом "осколочные ранения" был госпитализирован", – сообщила пресс-служба управления ГСЧС в Харьковской области.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid0khDZBRPCEAQryXEnaXfoWfDpDM1gUTqDR9XnqE4WCnEsEaZWeTRKuaCbDVZJykq8l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Харьков, пожар, ГСЧС, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, Нацполиция, Олег Синегубов
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