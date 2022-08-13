В Харьковской области за сутки ранены трое жителей, среди них подросток в тяжелом состоянии. Ночью пострадали две харьковчанки

Были повреждены дома и хозяйственные постройки. В течение суток медики госпитализировали с ранениями троих гражданских. В Харьковском районе ранен мужчина 56 лет. В Богодуховском – женщина 84 лет и 13-летний подросток, он в тяжелом состоянии.
Синегубов также сообщил, что в ночь на 13 августа оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову.
"В Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар возле колледжа. Взрывной волной повредило здание. В Немышлянском районе ракета ударила в газон перед гостинично-ресторанным комплексом. Повреждены троллейбусы, легковые автомобили, выбиты стекла в домах. Женщинам 74 и 50 лет медики оказали помощь на месте", – написал глава ОВА.
Сотрудники полиции зафиксировали 15 фактов разрушений жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров, сообщили в управлении Нацполиции в Харьковской области.
От вражеских обстрелов пострадали агрофирма и учебное заведение, административное здание, частные и многоквартирные жилые дома.
Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки девять раз выезжали на пожары, вызванные военными действиями. Враг продолжает массированно обстреливать, в частности, село Циркуны Харьковского района, где за сутки произошло пять пожаров.
"Горели хозяйственные постройки, гараж и жилой дом. В результате обстрела пострадал мужчина, который с диагнозом "осколочные ранения" был госпитализирован", – сообщила пресс-служба управления ГСЧС в Харьковской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.