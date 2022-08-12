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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия ночью обстреляла Харьков из комплексов С-300, ракеты были выпущены из Белгорода – ОВА

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В Новобаварском районе ракета попала в полотно дороги рядом с административным зданием
В Новобаварском районе ракета попала в полотно дороги рядом с административным зданием
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Харьков из зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом 12 августа в Telegram заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, четыре ракеты были выпущены из российского Белгорода.

"Около 3.00 две ракеты, предварительно – С-300, ударили в учебное заведение в Слободском районе. Повреждены столовая и овощные склады. В то же время в Новобаварском районе ракета попала в полотно дороги рядом с административным зданием. Осколки повредили фасад. Прилет еще одной ракеты был зафиксирован в Киевском районе. К счастью, без пострадавших", – написал глава ОВА.

Помимо этого, российские захватчики обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский и Лозовский районы Харьковской области.

"Двое раненых в Циркунах – 58-летняя женщина и 62-летний мужчина, состояние среднее. 62-летний мужчина получил легкие ранения в Дергачевской общине. В Купянском районе 54-летний тракторист подорвался на мине, состояние среднее. В Золочевской общине мужчина 23 лет получил ранения, женщина 51 года, к сожалению, погибла", – сообщил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Белгород, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов, российские оккупанты
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