Россия ночью обстреляла Харьков из комплексов С-300, ракеты были выпущены из Белгорода – ОВА

В Новобаварском районе ракета попала в полотно дороги рядом с административным зданием Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, четыре ракеты были выпущены из российского Белгорода.

"Около 3.00 две ракеты, предварительно – С-300, ударили в учебное заведение в Слободском районе. Повреждены столовая и овощные склады. В то же время в Новобаварском районе ракета попала в полотно дороги рядом с административным зданием. Осколки повредили фасад. Прилет еще одной ракеты был зафиксирован в Киевском районе. К счастью, без пострадавших", – написал глава ОВА.

Помимо этого, российские захватчики обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский и Лозовский районы Харьковской области.

"Двое раненых в Циркунах – 58-летняя женщина и 62-летний мужчина, состояние среднее. 62-летний мужчина получил легкие ранения в Дергачевской общине. В Купянском районе 54-летний тракторист подорвался на мине, состояние среднее. В Золочевской общине мужчина 23 лет получил ранения, женщина 51 года, к сожалению, погибла", – сообщил Синегубов.

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