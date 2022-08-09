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Харьков 8 августа обстреляли из "Ураганов", погиб мужчина. Фоторепортаж

Сегодня 11.09
Утром 8 августа российская армия нанесла очередной артиллерийский удар по Харькову. Обстрелу из реактивных систем залпового огня "Ураган" подверглись жилые кварталы района Павлово Поле. От тяжелых осколочных ранений погиб 60-летний мужчина, 68-летний харьковчанин получил ранения средней тяжести и находится в больнице. Фото последствий обстрела опубликовало местное издание "Медиапорт".
Теги: Харьков, артиллерия, РСЗО Ураган, обстрелы, война России против Украины
 

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