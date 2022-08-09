Харьков 8 августа обстреляли из "Ураганов", погиб мужчина. Фоторепортаж
Фото: Сашко Бринза / mediaport.ua
Фото: Сашко Бринза / mediaport.ua
Фото: Сашко Бринза / mediaport.ua
Фото: Сашко Бринза / mediaport.ua
Фото: Сашко Бринза / mediaport.ua
Фото: Сашко Бринза / mediaport.ua
Фото: Сашко Бринза / mediaport.ua
Фото: Сашко Бринза / mediaport.ua
Фото: Сашко Бринза / mediaport.ua
Утром 8 августа российская армия нанесла очередной артиллерийский удар по Харькову
. Обстрелу из реактивных систем залпового огня "Ураган" подверглись жилые кварталы района Павлово Поле. От тяжелых осколочных ранений погиб 60-летний мужчина, 68-летний харьковчанин получил ранения средней тяжести и находится в больнице. Фото последствий обстрела опубликовало местное издание "Медиапорт"
.